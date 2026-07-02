En video: Policía de Kennedy detuvo a cinco personas por presunto hurto; los detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que, mediante una serie de operativos desarrollados por uniformados de la Estación de Kennedy, se logró la recuperación de dos automóviles y dos motocicletas.

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Los vehículos habían sido reportados como hurtados en diferentes zonas de la capital de la República durante las últimas horas. En el marco de los mismos procedimientos de control, las patrullas del sector hicieron efectiva la captura de cinco ciudadanos implicados en estas acciones delictivas.

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El comandante de la Estación de Policía de Kennedy, el teniente coronel Juan Montilla, reportó que los resultados operativos se obtuvieron mediante el despliegue de estrategias de reacción inmediata.

Montilla detalló que los cuadrantes policiales activaron el denominado Plan Candado tras recibir información oportuna suministrada por la ciudadanía a las líneas de emergencia. Esta coordinación permitió el cierre estratégico de las vías de escape, facilitando la interceptación de los presuntos responsables.

Capturas por la modalidad de falso servicio

Dentro de los casos documentados en la jornada, la institución destacó la detención de dos hombres dedicados a afectar a conductores de transporte privado.

Policía capturó a 5 personas señaladas de robo de vehículos. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

La Policía Nacional determinó que los investigados contactaban a sus víctimas solicitando un falso servicio a través de plataformas digitales para luego despojarlas de sus pertenencias. Al momento del registro civil, a los capturados se les incautó un arma de fuego de tipo traumática que era empleada para ejercer intimidación en las vías.

Tanto las cinco personas capturadas como los automotores y elementos materiales recuperados en los operativos pasaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Policía capturó a 5 personas señaladas de robo de vehículos. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

Los sospechosos deberán responder ante las autoridades judiciales competentes por los delitos de hurto, así como por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Los vehículos recuperados serán sometidos a las revisiones técnicas de balística antes de ser devueltos a sus propietarios legítimos.

Balance de seguridad automotriz en la localidad

Golpe al hurto de automotores.



Los efectivos controles y patrullajes en #Kennedy permitieron frustrar el hurto de 2 carros y 2 motos en diferentes escenarios donde se capturó a 5 presuntos delincuentes.



2️⃣ habrían hurtado un vehículo con la modalidad de falso servicio. pic.twitter.com/hEgS73lorF — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 2, 2026

Las bases de datos estadísticas de la Policía Metropolitana reflejan un avance en los indicadores de control de delitos contra la propiedad privada en el suroccidente de Bogotá.

El teniente coronel Juan Montilla informó que la Estación de Policía de Kennedy ha recuperado un total de 72 motocicletas y 65 automotores en lo corrido del año 2026. La comandancia local reiteró que mantendrá las inspecciones en los talleres mecánicos y los patrullajes preventivos para reducir el impacto de este delito.