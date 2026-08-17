Presidente Abelardo De La Espriella rechazó el secuestro de tres policías en Norte de Santander y dio orden a la Fuerza Pública: “Condeno”

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó este lunes 17 de agosto el secuestro de tres policías, registrado en las últimas horas en el departamento de Norte de Santander, y ordenó a la Fuerza Pública desplegar “todas las capacidades” para recuperarlos sanos y salvos y capturar a los responsables.

“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional. He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal”, manifestó el mandatario en un mensaje en X.

Y agregó: “A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

El Ministerio de Defensa también rechazó el secuestro de los tres oficiales.

“Rechazamos categóricamente el posible secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González, patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y patrullera Erica Tatiana Monroy Hurtado, integrantes del @DijinPolicia, durante su desplazamiento de Ocaña hacia Cúcuta”, indicó la entidad en un comunicado.

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“Toda la capacidad de la Fuerza Pública está desplegada para establecer su ubicación y garantizar su regreso sanos y salvos. Este hecho sería una retaliación por los contundentes golpes contra los grupos armados en el Catatumbo. El Estado no se intimida ni retrocede: quienes atenten contra nuestros policías enfrentarán toda la fuerza de la institucionalidad y responderán ante la justicia”, subrayó.

Lo que se sabe del secuestro

Los tres policías fueron secuestrados cuando se movilizaban por la vía Ocaña-Cúcuta, en jurisdicción del municipio de Bucarasica.

De acuerdo con información preliminar, sobre las 12:30 p.m. el vehículo en el que se transitaban los oficiales, un Chevrolet Spark rojo, de placa RKP-355, fue interceptado por miembros de un grupo armado organizado, al parecer disidencias de las Farc, quienes se los llevaron en un carro de color negro con rumbo desconocido.

El hecho ocurrió sobre el mediodía de este lunes festivo. Foto: Suministrada

Los secuestrados fueron identificados como el mayor Fredy Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina. Según se conoció, hacen parte del Grupo Investigativo contra el Terrorismo (Grate) de la Dijín.

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En el sector donde se produjeron los hechos tienen presencia las disidencias de las Farc y el ELN. El vehículo en el que se encontraban los policías fue abandonado en la vía con grafitis en los que se lee “Farc-EP”.