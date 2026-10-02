Atacan a tiros a jóvenes que participaban en piques y les queman sus motos: el hecho deja seis heridos

El alcalde de Palermo, Huila, Kleyver Oviedo Farfán, se pronunció este viernes, 2 de octubre, luego del grave atentado a un grupo de jóvenes que participaba en piques en moto en ese municipio.

El funcionario, luego de un consejo extraordinario de seguridad, en el que participó la Policía, explicó que los hechos tuvieron lugar cuando fueron quemadas siete motocicletas que estaban parqueadas de manera alineada en inmediaciones del proyecto inmobiliario Costa Rica, en la vía que conduce al municipio de Teruel.

“Hemos podido determinar que había nueve jóvenes, dos de 17 años; estaban alineadas estas motocicletas. La hipótesis que se está manejando es que alguien se les acercó y les empezó a disparar”, dijo el funcionario.

El templo de Palermo, en el Huila, es de estilo colonial. Foto: Cortesía: Alcaldía de Palermo

Versiones que están circulando en internet, pero que no son confirmadas por las autoridades, señalan que vecinos de ese barrio, cansados de los piques ilegales, buscaron a un grupo armado para que interviniera y fueron estos los que provocaron el hecho violento.

Seis jóvenes fueron heridos, explicó el Alcalde, cinco de los cuales tuvieron que ser remitidos a Neiva.

“Estamos determinando si fue con arma de fuego o perdigones, tenemos seis heridos, fueron remitidos cinco a Neiva, hoy no tenemos hechos que lamentar”, manifestó el mandatario.

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El mandatario señaló que les “preocupa enormemente estas circunstancias de orden público para nuestro municipio. Hemos generado campañas muy fuertes con el tema de piques, consumo de sustancias psicoactivas, para tratar de prevenir que el consumo genere circunstancias de orden público”.

Además, recordó a los habitantes de Palermo evitar el tráfico de motocicletas después de las 10 p. m.

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Aunque se desconoce quién es el responsable de este hecho, es preciso recordar una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en julio sobre la expansión del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC en esa región.

“El grave riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) derivado de la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y su Compañía Móvil Julián González, adscritos al Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado EMC, puede tener graves consecuencias humanitarias para la población civil de los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel, en el noroccidente del departamento del Huila”, advirtió la Defensoría.

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Uno de esos llamados tenía que ver con la imposición de normas a los pobladores. “Hay una fuerte gobernanza armada ilegal que impone ‘manuales de convivencia’, horarios de movilidad y prohibiciones de ingreso a personas foráneas. Se ha detectado la instrumentalización de liderazgos comunales, que son coaccionados para transmitir las órdenes del grupo armado, lo que genera estigmatización y riesgos de ataques tanto de los ilegales como de la fuerza pública”, describió el órgano de control.