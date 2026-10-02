Niña de seis años presenció el crimen de su mamá a manos de su pareja; meses antes, a su padre también lo asesinaron

De manera trágica terminó la noche de tragos que Angie Alejandra Luna Rivera, de 26 años, compartía con su novio.

Según contaron a las autoridades los vecinos del tranquilo barrio Los Tanques, en Duitama, en la madrugada se escucharon gritos y golpes en la casa a la que la joven había llegado a vivir apenas dos días antes.

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A pesar del escándalo, para los habitantes del barrio la noche continuó, como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, dentro de la vivienda se desataba un brutal ataque con arma blanca que acabó con la vida de la joven Angie.

El hecho, le contó a SEMANA la abogada Zayda Aguilera, defensora de derechos humanos, fue presenciado por la hija de Angie, una niña de 6 años.

“La niña fue testigo de todo, presenció todo. Cuando el ataque terminó, fue y se acostó. El asesino huyó. Y cuando salió él solo, la niña se despertó y, al ver que su mamá no se levantaba, fue y alertó a sus vecinos”, relató la abogada.

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Cuando estos llegaron, hacia las 7 a. m., encontraron el cadáver de Angie con múltiples heridas de arma blanca en medio de un lago hemático.

“Ellos llamaron a las autoridades, protegieron a la niña y la pusieron bajo cuidado del ICBF. La niña ya identificó al agresor”, añadió Aguilera.

Las autoridades ya tienen los datos del agresor y tratan de establecer hacia dónde huyó, así como determinar si pudo irse hacia Acacías, Meta, de donde es oriundo.

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El cadáver de Angie fue enviado a Medicina Legal en Duitama, pero una hermana que vive en Santander y la abogada Aguilera buscan la manera de trasladarlo a Arauca para darle una digna sepultura.

La preocupación, dijo la abogada, no es poder capturar al agresor, sino también proteger a la niña, que quedó huérfana. “Su papá fue asesinado en Ucrania”, dijo.

Su nombre era Jorge Enrique Quintero Moreno, uno de los mercenarios extranjeros del 23.º Regimiento de Asalto (R. U. G.) de la Brigada (Khartia), según datos publicados por expertos sobre la guerra en Ucrania.

Sobre la muerte en la guerra de Ucrania de Quintero Moreno, que había sido escolta en Arauca, se supo el 8 de julio.