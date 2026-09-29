Posible feminicidio en Suba: mujer fue hallada con signos de violencia y autoridades revelaron su identidad

Las autoridades investigan la muerte de una mujer de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la noche del lunes, 28 de septiembre, dentro de una vivienda ubicada en el barrio Aures I, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá.

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Según informó CityTV desde el lugar de los hechos, el hallazgo se produjo hacia las 9:30 de la noche en una de las habitaciones del inmueble. La joven había sido reportada como desaparecida desde el fin de semana y sus familiares adelantaban su búsqueda.

La información conocida de manera preliminar señala que el cuerpo presentaba signos de violencia en diferentes partes y una lesión con arma cortopunzante a la altura del cuello. Las autoridades realizaron la inspección y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para establecer oficialmente las causas de la muerte.

Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de María Carolina Tardecilla García y recopilar testimonios y registros de cámaras de seguridad que permitan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Una de las líneas de investigación apunta a la pareja sentimental de la víctima como posible implicado. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial que establezca su responsabilidad ni se ha materializado alguna captura.

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Las cifras de feminicidio en Colombia

El caso se conoce en medio de las alertas por la violencia contra las mujeres en el país. De acuerdo con un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo publicado el pasado 2 de septiembre, durante 2026 se habían reportado 278 noticias criminales por feminicidio en Colombia, con una tasa nacional promedio de 1,02 casos por cada 100.000 mujeres.

Con corte al 31 de julio, Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño figuraban entre los departamentos con las tasas más altas. Putumayo registraba 3,02 casos por cada 100.000 mujeres; Guaviare, 2,50; Quindío, 2,43, y Nariño, 1,94.

La Defensoría ha advertido que la respuesta institucional frente a estos hechos no debe concentrarse únicamente en investigar después de la muerte de una mujer. El organismo ha pedido fortalecer la identificación temprana de factores de riesgo, las medidas de protección y las investigaciones con enfoque de género.