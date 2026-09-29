Alerta en Bogotá: delincuentes usan esta situación cotidiana para engañar y robar

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia lanzó una alerta dirigida a jóvenes y familias sobre una estrategia de robo que no inicia con violencia física, sino con una aproximación verbal aparentemente cotidiana.

Capturan hombre señalado de robar a una mujer en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá

Los delincuentes abordan a las víctimas con preguntas sencillas, para luego cambiar de tono e involucrar referencias a organizaciones criminales, microtráfico o supuesto control de la zona.

Desgarrador testimonio de influenciadora que habría sido drogada y robada en el norte de Bogotá

Según reportó la entidad, esta es una situación que se ha tomado la cotidianidad de la capital del país; fue detectada por el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) tras analizar una serie de atenciones brindadas a personas entre los 13 y 22 años.

Las autoridades precisaron que estas coincidencias se difunden con fines preventivos, aclarando que los reportes analizados no constituyen hasta el momento una conducta criminal masiva o generalizada en la ciudad.

Recomendaciones para reaccionar ante desconocidos

Frente a este tipo de abordajes, el distrito enfatizó que los ciudadanos no deben sentirse obligados a dar explicaciones ni validar su inocencia ante extraños.

Distrito advierte sobre modalidad de hurto que inicia con falsos interrogatorios en las calles. Foto: Alcaldía de Bogotá

La principal sugerencia es cortar el contacto de inmediato, evitar suministrar datos privados o pertenencias y desplazarse hacia puntos concurridos o zonas de resguardo si las condiciones lo permiten.

En los escenarios donde la persona enfrente un peligro inminente por la presencia de armas o intimidaciones explícitas, la consigna institucional es no generar confrontaciones físicas.

La prioridad absoluta debe ser salvaguardar la vida, buscando el apoyo de las autoridades o de la comunidad una vez que el riesgo haya cesado.

Así puede identificar ese método

La señal determinante para detectar esta artimaña ocurre cuando el interlocutor transforma la charla inicial en un interrogatorio acusatorio, obligando a la víctima a defenderse o probar que no pertenece a ningún grupo ilegal.

Ante cualquier indicio de amenaza o hecho punible, la administración de la capital insta a la ciudadanía a comunicarse de manera oportuna con la Línea de Emergencias 123.

🚨Pilas si se les presenta esta situación. Nadie tiene por qué pedirle que muestre su celular y mucho menos que revele información personal.



👀 Vea este video y reconozca cómo actúan los delincuentes bajo la vieja modalidad de “La Milenaria”.



Si alguien lo aborda de esta… pic.twitter.com/03MaDnckVQ — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 24, 2026

Las autoridades distritales mantienen el monitoreo en diferentes sectores para orientar a la población y contrarrestar las maniobras de engaño en el espacio público.

La prevención y el reporte ciudadano continúan siendo las herramientas centrales para contrarrestar la delincuencia y garantizar entornos más seguros para la juventud en la capital.