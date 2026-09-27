Capturan hombre señalado de robar a una mujer en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a un hombre señalado de robar a una mujer en la tarde de este sábado en la localidad de Usaquén, al norte de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron en el barrio Santa Bárbara Oriental, donde el presunto delincuente habría despojado a una mujer de una pulsera y posteriormente intentó huir en una motocicleta que lo esperaba.

Sin embargo, la rápida reacción de una patrulla que se encontraba cerca del lugar y la ayuda de la comunidad permitieron que el sujeto fuera interceptado y capturado por parte de las autoridades de la capital.

El hombre, de quien hasta el momento no se conoce su identidad, tendrá que responder ante la justicia colombiana por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

El comandante de la Estación de Policía de la localidad de Usaquén, teniente coronel Juan Arango, explicó que durante el procedimiento se le incautó un arma traumática, se inmovilizó la motocicleta y se recuperó la pulsera que habría sido hurtada a la mujer.

El capturado, de 26 años de edad, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva legalización de captura y judicialización ante un juez de control de garantías.

“La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123″, resaltó el comandante de la estación de Usaquén.

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La Policía de Bogotá también anunció en las últimas horas la captura de dos mujeres tras agredir a una guarda de seguridad en la estación de TransMilenio de la Avenida Chile, también en el norte de la ciudad.

La acción se logró luego de que los uniformados acudieron oportunamente tras escuchar voces de auxilio por una alteración al orden público en la estación del servicio de transporte en esta zona de la capital.

Al llegar al lugar, las dos mujeres fueron sorprendidas agrediendo físicamente a una guarda de seguridad del sistema, quien, al parecer, habría intervenido ante la evasión del pago del pasaje.

Las detenidas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente, para su respectivo proceso de judicialización por el presunto delito de lesiones personales.

Este hecho vuelve a encender las alarmas por las agresiones contra el personal de seguridad en las estaciones de TransMilenio, luego de que hace unos días se presentara el homicidio de un guarda en la estación Terreros, en Soacha.