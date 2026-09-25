Distrito se pronunció sobre el escándalo de la ambulancia en el aeropuerto El Dorado

Frente a la difusión de una denuncia ciudadana en el Aeropuerto Internacional El Dorado donde se observa a una ambulancia transportando usuarios con maletas, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá emitió un pronunciamiento oficial descalificando la actuación.

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Tras realizar la verificación en las plataformas de control, la autoridad sanitaria reveló que el vehículo implicado, identificado con placas GPL933, incurre en serias irregularidades administrativas y operativas al no contar con las autorizaciones exigidas para prestar servicios asistenciales en la capital.

De acuerdo con el reporte de la entidad, el automotor no figura en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS): “En la verificación realizada en los sistemas de información disponibles al vehículo de emergencia identificado con placas GPL933, se evidenció que este no registra con habilitación vigente”, precisó la institución.

Este hallazgo confirma que la unidad operaba sin los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Salud para la movilización de pacientes o la prestación de servicios médicos.

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Irregularidades operativas y falta de conexión con el CRUE

El balance entregado por la Secretaría de Salud detalló además que el vehículo se encontraba al margen de los protocolos de seguimiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

La autoridad sanitaria estableció que la ambulancia no está vinculada al Sistema de Información de Emergencias de Bogotá, carece de sistema de localización automática (AVL) y tampoco dispone de radio registrado o activo para la comunicación operativa con la red pública de salud.

Adicionalmente, las auditorías en las bases de datos distritales no arrojaron ningún tipo de registro ni trazabilidad sobre la prestación de atenciones médicas o traslados asistenciales vinculados al recorrido de dicha camioneta en el terminal aéreo.

Aparente uso de ambulancia como servicio de transporte de pasajeros en el Aeropuerto El Dorado Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

La ausencia de estos reportes confirma que el desplazamiento realizado no respondía a ninguna urgencia médica ni a un procedimiento asistencial avalado por la red de emergencias.

Rechazo institucional y seguimiento del caso

Ante las evidencias recabadas en los sistemas de control, la administración distrital fue enfática en condenar el empleo de recursos de emergencia para actividades particulares o de transporte no autorizado.

En relación con el video que circula en redes, nos permitimos informar que en la verificación realizada en los sistemas de información disponibles al vehículo de emergencia identificado con placas GPL933, se evidenció que este no registra con habilitación vigente en el Registro… — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) September 25, 2026

“Desde la Secretaría de Salud rechazamos rotundamente estas prácticas”, concluyó la entidad en su comunicado, reiterando que la naturaleza legal de las ambulancias es de uso exclusivo para la atención sanitaria y el traslado de pacientes.

El pronunciamiento institucional surge a partir del registro audiovisual grabado por un ciudadano en el aeropuerto El Dorado, en el que se cuestionaba el descenso de varias personas con equipaje desde la cabina posterior del automotor.

Los hallazgos administrativos sobre la falta de habilitación de la ambulancia servirán de insumo para adelantar las acciones sancionatorias correspondientes frente a los responsables de la unidad.