Cae pareja de atracadores en Usme: se iba a llevar 30 millones de pesos en efectivo

En una rápida reacción operativa desplegada en el sur de Bogotá, la Policía Nacional, a través de uniformados adscritos al CAI Danubio de la localidad de Usme, logró la captura en flagrancia de dos hombres de 20 y 34 años de edad.

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Los implicados fueron sorprendidos mientras ejecutaban un hurto a mano armada al interior de un establecimiento comercial que operaba como punto de atención y corresponsal bancario.

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El hecho delictivo se registró en el barrio Danubio Azul. Mientras la patrulla del cuadrante adelantaba labores de vigilancia sobre la vía principal, ciudadanos del sector alertaron a los agentes sobre la incursión violenta de personas armadas en el local.

De forma inmediata, los policías rodearon el inmueble e interceptaron a los presuntos delincuentes justo en el momento en que pretendían emprender la huida.

Desarme, hallazgo de armamento y dinero recuperado

Durante el procedimiento de registro y control, las autoridades incautaron dos armas traumáticas modificadas con sus respectivos cartuchos, utilizadas para amedrentar a las personas presentes.

Frustran atraco a corresponsal bancario en Usme y recuperan $30 millones del progrma social del adulto mayor. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Asimismo, las unidades policiales lograron la recuperación total del botín, consistente en 30 millones de pesos en efectivo de distintas denominaciones que habían sido despojados a los encargados del punto.

El teniente coronel Oscar Flórez, comandante de la Estación de Policía de Usme, destacó el impacto social de la reacción institucional, señalando que el efectivo recuperado estaba destinado al pago de las bonificaciones y subsidios del programa social del adulto mayor.

Los fondos acababan de ser ingresados al local por los empleados para iniciar la jornada de giros a los beneficiarios de la zona.

Antecedentes y judicialización ante la Fiscalía

Las verificaciones del sistema judicial permitieron establecer que uno de los capturados registra anotaciones previas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Policía de Usme recupera millonario botín destinado a subsidios tras capturar a dos atracadores. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La reincidencia de este individuo será tenida en cuenta por el ente investigador para solicitar medidas privativas de la libertad en centro carcelario durante las audiencias preliminares.

Los dos detenidos, junto con el armamento decomisado y la suma millonaria recuperada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Ambas personas enfrentarán cargos por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.