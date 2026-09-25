Caos en la avenida Esperanza de Bogotá: bloqueo intermitente afecta el tráfico cerca de Salitre Plaza

Bogotá Tránsito reportó hace pocos minutos un bloqueo en la avenida Esperanza con carrera 68, en inmediaciones de Salitre Plaza, una zona de alta circulación vehicular de la capital.

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De acuerdo con la información publicada por la entidad en su cuenta oficial de X, varias personas estarían realizando bloqueos intermitentes de la vía, lo que afecta temporalmente el tránsito por este corredor.

La situación fue reportada a las 12:21 p. m. y, hasta el momento, no se han establecido las causas exactas que llevaron a los participantes a bloquear la vía.

La falta de información sobre el motivo del bloqueo mantiene la situación en desarrollo, mientras las autoridades realizan el seguimiento correspondiente para establecer qué está ocurriendo en este punto de Bogotá.

Ante la afectación, Bogotá Tránsito recomendó a los conductores tomar vías alternas para evitar el sector mientras continúan las interrupciones.

Entre las rutas sugeridas se encuentran la avenida Centenario y la avenida calle 26, que pueden ser utilizadas por quienes necesitan desplazarse por esta zona de la ciudad.

El reporte de las autoridades se mantiene enfocado en la afectación vial y no entrega, por ahora, mayores detalles sobre los participantes del bloqueo ni sobre el motivo que originó la manifestación.

Por esta razón, se recomienda a los conductores estar atentos a las actualizaciones de movilidad y evitar, en la medida de lo posible, el punto afectado mientras se normaliza el tránsito.