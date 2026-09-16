Tensión en la Universidad Libre de Bogotá: protesta con bloqueo de accesos y reporte de agresión de un profesor contra estudiantes

La situación obligó a la Secretaría de Gobierno a enviar un equipo de Diálogo Social para intentar evitar que el enfrentamiento escalara, mientras en el exterior la manifestación ya generaba afectaciones en el tráfico.

Protestas en Suba por falta de agua: se presentan bloqueos en principales vías de Bogotá

Una protesta en inmediaciones de la Universidad Libre, en Bogotá, mantiene este miércoles afectaciones en la movilidad y tensión dentro del campus. La manifestación se concentra en la sede ubicada sobre la avenida Rojas con calle 53, donde las participantes mantienen bloqueados algunos accesos.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría Distrital de Gobierno, las manifestantes señalan que cuentan con un pliego de peticiones y aseguran que mantendrán bloqueadas las puertas peatonales y el acceso al parqueadero hasta recibir una respuesta de las directivas de la institución.

La protesta está identificada bajo el mensaje “Ni una más, no más silencio” y cuenta con acompañamiento del equipo de Diálogo Social del Distrito.

Pero la situación dentro de la universidad tuvo un episodio adicional. Según informó la Secretaría de Gobierno, se presentó una agresión física por parte de un profesor contra algunos estudiantes. Ante este hecho, funcionarios de la entidad y gestores de convivencia realizaron una mediación para evitar que el conflicto escalara.

La autoridad distrital no entregó en su reporte detalles sobre las circunstancias exactas de la agresión ni sobre las personas involucradas. Por ahora, ese hecho forma parte del reporte oficial de lo ocurrido durante la jornada.

Mientras la tensión se mantiene dentro de la universidad, la protesta también comenzó a sentirse en las calles. La Secretaría de Movilidad informó que la calzada mixta de la carrera 70 con calle 53 presenta afectaciones debido a la manifestación y dispuso personal de tránsito y un grupo guía para acompañar la situación y gestionar el tráfico.

A esto se suma la congestión generada en el sector por el ingreso de rutas escolares, según el reporte de la Secretaría de Gobierno.

Las autoridades permanecen en el lugar mientras buscan facilitar el diálogo entre las manifestantes y la institución. El objetivo del acompañamiento distrital es evitar que la situación avance hacia nuevos enfrentamientos.

Por ahora, el punto de mayor tensión está entre las exigencias de las manifestantes, que condicionan la apertura de los accesos a una respuesta de las directivas, y el impacto que el bloqueo ya está generando en los alrededores de la Universidad Libre.

La situación continúa en desarrollo y las autoridades deberán establecer cómo avanzará la protesta y si se logra un acuerdo que permita levantar los bloqueos.