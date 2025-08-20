Juez, en medio de la grave polémica, modificó la suspensión. Sí habrá examen de méritos en la Fiscalía General

La mañana de este miércoles, 20 de agosto, comenzó agitada para los interesados en el examen de méritos para acceder a cerca de cuatro mil cargos en la Fiscalía General de la Nación.

Esto después que el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla ordenara la suspensión inmediata del concurso de méritos convocado tras avalar una acción de tutela radicada por un ciudadano que pedía la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el trabajo.

Para la jueza Amalia Rondón Bohórquez “existe un riesgo inminente de que la protección se torne ineficaz, dado que la prueba escrita está programada para el 24 de agosto de 2025. Entonces, de llevarse a cabo, y si posteriormente se amparan los derechos del actor, la vulneración a su derecho a participar en igualdad de condiciones se habría consumado”.

La decisión generó una gran polémica pues la jueza Rondón Bohórquez tendría un interés específico en dicho concurso pues aspiraba ser delegada como fiscal ante el Tribunal. Sin embargo, no cumplía los requisitos.

Hecho por el cual, la Fiscalía General le pidió a la Comisión de Disciplina Judicial evaluar el caso. “Al parecer la funcionaria aspiraba al cargo de fiscal delegada ante Tribunal de Distrito, pero su hoja de vida no habría sido admitida por no cumplir con el lleno de los requisitos, situación aparentemente similar a la del accionante judicial que impulsó la tutela frente a la cual se pronunció la juez, y cuyo fallo de fondo aún está pendiente”, confirmaron desde el alto tribunal.

En medio de este panorama, horas más tarde, la misma jueza levantó la medida provisional impuesta contra el concurso de méritos de la Fiscalía General y ordenó que el examen programado para el domingo 24 de agosto se realice como estaba en el cronograma.

“Modificar el numeral tercero del auto proferido el 14 de agosto de 2025, por medio del cual se decretó medida provisional. En su lugar, se ordena a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre que garanticen la participación del señor Nelson Uribe Martínez en el examen programado para el día 24 de agosto de 2025. En consecuencia, levántese la suspensión de la aplicación de las pruebas que había sido previamente ordenada", indica el fallo emitido en la tarde de este 20 de agosto.

Igualmente, se le advierte “a las partes e intervinientes que la participación del accionante en la prueba referida, así como en las fases subsiguientes del concurso, tendrá un carácter estrictamente provisional. La consolidación y validez de sus resultados estarán supeditadas a la decisión definitiva que se adopte en la presente acción de tutela".

Finalmente, le ordenó nuevamente a la Universidad Libre, encargada de llevar a cabo el concurso de méritos notificar “la presente decisión a todas las personas vinculadas al proceso. Deberá arribar a este Despacho el soporte de dichas comunicaciones con las respectivas constancias de entrega”.