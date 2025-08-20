Comisión de Disciplina asumió el caso de la jueza en Barranquilla que suspendió concurso para 4.000 cargos en la Fiscalía

La magistrada Yessica Paola Guerrero García, integrante de la Comisión de Disciplina Judicial, evalúa si abre investigación contra la jueza Novena Electoral de Barranquilla que suspendió el concurso de méritos que se iba a desarrollar este domingo 24 de agosto, para proveer 4.000 cargos en la Fiscalía General de la Nación.

Desde la Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico confirmaron lo siguiente: “Asumió el conocimiento frente al caso de la Juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón Bohórquez, quien de acuerdo con la información pública conocida en las últimas horas, presuntamente habría adoptado medidas cautelares que suspendieron de manera intempestiva el concurso de méritos para la provisión de 4 mil cargos en la Fiscalía General de la Nación”.

Desde la dirección ejecutiva de la Fiscalía confirmaron que la jueza participó en dicho concurso, sin embargo, el cargo que aspiraba para ser fiscal ante el Tribunal exigía una experiencia que por tan solo 2 meses no podía cumplir.

Alejandro Giraldo, director ejecutivo de la Fiscalía, explicó: “Ese cargo de fiscal ante el tribunal exige una experiencia de 120 meses, es decir, 10 años de experiencia como profesional. En los documentos y en la revisión documental que se hace a los documentos aportados por la juez se encuentra que solamente demuestran 118 meses de experiencia, es decir, le hacen falta dos meses para poder participar en el concurso, razón por la cual es inadmitida también para el concurso”.

Por esa razón es que la Comisión de Disciplina Judicial asumió el conocimiento del caso, para investigar si la decisión de la juez Rondón Bohórquez se dio en derecho o habría sido motivada por sus intereses personales para cumplir con los requisitos que pedía el concurso de méritos.

“Al parecer la funcionaria aspiraba al cargo de fiscal delegada ante Tribunal de Distrito, pero su hoja de vida no habría sido admitida por no cumplir con el lleno de los requisitos, situación aparentemente similar a la del accionante judicial que impulsó la tutela frente a la cual se pronunció la juez, y cuyo fallo de fondo aún está pendiente”, confirmaron desde el alto tribunal.