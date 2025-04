Clan del Golfo anuncia plan pistola contra jueces y fiscales en Cesar: “Aquel que no acate órdenes será acribillado”

“Liberación para nuestros integrantes Miler, Tito y Mayck. Donde no los suelten, serán objetivos militares por el Ejército Gaitanista de Colombia”, dice el documento que hoy genera alerta y zozobra en los funcionarios de la rama judicial que trabajan en esa región del país.

Ahora, esa estructura anunció una nueva oleada de violencia contra jueces y fiscales en Cesar: “Se viene plan pistola para Valledupar. Todo aquel que no esté acatando órdenes será acribillado. No los perdonaremos, jueces y fiscales. No estamos jugando. Los acribillaremos”, dice el nuevo panfleto.