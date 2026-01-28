Nación

Comisión de Disciplina Judicial eligió a su presidente y vicepresidente. Estos serán los magistrados que llevarán las riendas

La corporación eligió al presidente y al vicepresidente para el periodo 2026.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 7:59 p. m.
Los magistrados Carlos Ramíres y Juan Carlos Granados fueron elegidos presidente y vicepresidente de la corporación.
Foto: Comisión de Disciplina Judicial

La Comisión de Disciplina Judicial ha elegido a su presidente y vicepresidente para el año 2026. Esto después del periodo que cumplió el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo al frente de la corporación.

Se trata de los magistrados Carlos Arturo Ramírez Vásquez y Juan Carlos Granados Becerra, quienes fueron elegidos, respectivamente, como presidente y vicepresidente de la alta corte que se encarga de investigar las conductas de los funcionarios de la rama judicial y los abogados en el ejercicio de su profesión.

El magistrado Ramírez es abogado de la Universidad del Cauca, tiene un máster en ciencias penales y criminológicas del Externado, con doctorado en derecho de la Universidad de Buenos Aires y Católica de Colombia.

Así mismo, cuenta con un magíster en argumentación jurídica de la Universidad de León, en España, y es especialista en derecho disciplinario, comercial y casación penal.

Tiene experiencia de más de 30 años como procurador delegado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, procurador para la Vigilancia Judicial, magistrado auxiliar, asesor del Congreso, juez penal, defensor público y asesor del Ministerio de Transporte.

Así mismo, ha sido profesor universitario en derecho disciplinario y penal, coautor del Código Disciplinario del Abogado y del Código General Disciplinario y asesor de la Comisión Constitucional Redactora para el Sistema Acusatorio en Colombia.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Granados es abogado egresado de la Universidad Nacional, tiene un doctorado en derecho de la Santo Tomás y su trayectoria se ha basado en la academia.

Granados también ha sido director del doctorado de Derecho de la Santo Tomás, pues su formación ha estado enfocada en estudios en democracia, régimen electoral, derecho internacional del transporte y gobierno municipal.

