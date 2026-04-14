Exalcalde de Tunja, el ruso Mikhail Krasnov, irá a juicio: avanza investigación en su contra por irregularidades en contrato

De acuerdo con un comunicado de este 14 de abril, el exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov, conocido como el ruso, será llevado a juicio tras ser acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación.

La investigación que avanza en su contra se debe a que, presuntamente, contrató en su Alcaldía al abogado que demandó su elección a cambio de que la retirara.

Según detalló el ente acusador, los hechos ocurrieron en noviembre de 2023 cuando, “en cumplimiento de compromisos adquiridos en diferentes reuniones, se firmó un primer contrato en febrero de 2024, por 19.800.000 pesos”, compromiso que nunca se ejecutó.

Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, asegura que hay una guerra política para sacarlo del cargo

Posteriormente, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios a favor del mismo abogado, a través de la empresa pública Ecovivienda, por 54.285.000 pesos, firmado para brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía.

El Consejo de Estado ratificó el fallo que anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja. Foto: Colprensa

“Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal. Asimismo, dan cuenta de que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y a expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad”, indicó la Fiscalía.

En ese sentido, Krasnov fue acusado por la Fiscalía por presuntamente cometer los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

A su lado son investigados la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza, Canaría, y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez.

Este no es el único enredo de Krasnov

Este no es el único enredo que tiene tras ser elegido alcalde de la ciudad capital del departamento de Boyacá.

El 5 de marzo, en fallo de segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró nula la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja (Boyacá) para el periodo 2024-2027.

El alto tribunal revisó los recursos de apelación presentados contra el fallo emitido el 27 de febrero de 2025 por la defensa del exmandatario.

La Sala determinó que el exalcalde de la capital de Boyacá incurrió, en efecto, en una vulneración del régimen de inhabilidades (numeral tercero del artículo 95 de la Ley 136 de 1994).

Esto, por haber celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección, es decir, en los comicios que se celebraron en octubre de 2023.