Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, asegura que hay una guerra política para sacarlo del cargo

Eso, según el mandatario local, no es cierto y obedece a unas tensiones políticas que se han presentado desde que el en enero de 2024.

Personas cercanas aseguran que en todo este tiempo su gestión ha estado marcada por una doble batalla: salvar una ciudad al borde del colapso financiero y resistir una embestida política que no cesa.

Quienes lo conocen aseguran que sin maquinaria electoral ni compromisos con partidos tradicionales, el exprofesor universitario ha enfrentado desde su primer día una oposición férrea, promovida —según él y sus seguidores— por sectores que no le perdonan haber llegado al poder sin arrodillarse ante los de siempre.

“Nos pusieron en la mira no por robar, sino por no negociar con las viejas estructuras políticas”, ha dicho el alcalde en múltiples espacios públicos.

Agregó: