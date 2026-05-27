Los tunjanos deberán acudir a unas elecciones atípicas que se suman al panorama electoral nacional que se vive en el país. Tras la destitución de su alcalde, Mikhail Krasnov, la Gobernación del departamento publicó el Decreto 0402 del 27 de mayo de 2026 para convocar a los ciudadanos a las urnas para escoger el reemplazo del exmandantario.

Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, no aceptó cargos por presunto direccionamiento de contratos en Ecovivienda

Según se estableció, esas elecciones se realizarán el próximo domingo 26 de julio del 2026.

Para escoger al nuevo mandatario, los interesados en ser alcalde de Tunja podrán inscribirse en los próximos 15 días calendario para suceder a Krasnov, el alcalde ruso de la capital boyacense.

En ese sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Alcaldía de Tunja, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior deberán atender las solicitudes que se requieran para adelantar este proceso.

Krasnov había sido elegido como alcalde de Tunja para el periodo 2024 - 2027, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la elección del mandatario local.

La capital boyacense ocupó el tercer puesto en el Índice de Competitividad de Ciudades. Foto: Cortesía Alcaldía de Tunja

Aunque la sentencia fue apelada por la defensa del exalcalde, el Consejo de Estado ratificó la decisión y se encargó al frente de la ciudad a Carlos Gabriel Hernández. A comienzos de mayo se designó a María Paula Jiménez Gómez, que hace parte del partido La Fuerza, al que pertenece Krasnov.

El exalcalde de origen ruso fue sancionado por una vulneración del régimen de inhabilidades por haber celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección, es decir, en los comicios que se celebraron en octubre de 2023.

Krasnov firmó un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) el 6 de diciembre de 2022, es decir, dentro del año previo a los comicios del 29 de octubre de 2023. Este fue suscrito en Tunja, por lo que le generaba incompatibilidad para ser alcalde de ese municipio.

Además de eso, el exalcalde está siendo investigado por la Fiscalía por presunto direccionamiento de contratos con la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda) entre el 2024 y el 2025, hechos por los cuales Krasnov no aceptó su responsabilidad.

Los tunjanos deberán elegir a su nuevo alcalde. Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Las investigaciones preliminares dan cuenta de que Krasnov habría delegado a María Luisa Pedraza Canaria, una persona externa a la Alcaldía de Tunja, para que cumpliera funciones relacionadas con la coordinación de los procesos contractuales de Ecovivienda, sin que existiera un vínculo laboral con la administración municipal.

“Nos pusieron en la mira no por robar, sino por no negociar con las viejas estructuras políticas (…) desde el primer día nos pusieron en la mira. No por robar, no por corrupción, sino por no arrodillarnos ante los mismos de siempre”, aseguró el exmandatario local.