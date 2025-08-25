Suscribirse

Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se pronuncia ante sanción de la Procuraduría que pone en riesgo su elección: “La justicia lo demostrará”

Mientras que el ente de control emitió un fallo de primera instancia por una falta gravísima que habría cometido cuando estaba haciendo campaña electoral, el alcalde argumenta que no ha sido notificado.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 2:26 a. m.
Mikhail Krasnov.
Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja. | Foto: Cortesía Alcaldía de Tunja

Ante la dura sanción de la Procuraduría General de la Nación contra el controvertido alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, que pone en riesgo su elección, el mandatario se pronunció.

“Con tranquilidad los saludo desde el despacho de la Alcaldía Mayor de Tunja, donde permaneceré hasta que Dios y la justicia lo determinan”, dijo inicialmente a través de un video publicado en su cuenta de X.

Contexto: Tunja en riesgo de quedarse sin alcalde: Procuraduría le impuso dura sanción a Mikhail Krasnov

“Hoy en medio circula la noticia de un fallo de la Procuraduría del cual no he sido notificado y desconozco su contenido. Sin embargo, debo decirles que este proceso se adelanta en razón a la actividad docente que ejercía antes de ser elegido como su alcalde", expresó.

La Procuraduría detalló: “Declarar disciplinariamente responsable a Mikhail Krasnov (...) alcalde del municipio de Tunja (Boyacá), para el periodo constitucional comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027, al encontrarse probado el cargo formulado y en consecuencia imponer la sanción de destitución e inhabilidad general de catorce (14) años, conforme con las consideraciones anteriormente expuestas”.

Desde las heladas tierras de Saratov, Rusia, hasta las cálidas calles de Tunja, Colombia, la vida de Mikhail Krasnov se convierte en un fascinante relato de inmigración y compromiso político al asumir la alcaldía de esta ciudad boyacense.
Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja. | Foto: Captura de pantalla tomada de x @ElRusoAlcalde

Ante esta decisión, el mandatario de Tunja mencionó que antes de hacer campaña para la Alcaldía, consultó los procesos necesarios que necesitaba para llegar a ese cargo.

“Debo ser enfático que antes de iniciar mi ejercicio político consulté a varios abogados, quienes manifestaron que ser profesor no constituía ningún impedimiento. Esto fue probado dentro del proceso y no entendería si esto no fuese tenido en cuenta, pues de mi parte no hubo mala fe“, afirmó Krasnov.

Sin embargo, el alcalde dio a conocer que no se quedará de brazos cruzados frente a esta situación emitida este lunes, 25 de agosto.

“A través de mi abogado interpondremos todos los recursos que la ley nos permite y mientras estos no sean resueltos, para pesar de los políticos que llevan desangrando décadas esta ciudad, pero para fortuna del desarrollo, estabilidad y progreso de Tunja, seguiré siendo su alcalde”, dijo.

Y puntualizó el mandatario de Tunja: “No se dejen desinformar muchachos, aquí seguiremos trabajando 24-7. En los siguientes meses seguiremos dando la lucha jurídica para demostrar que ser docente no me puede alejar de ser su alcalde”

