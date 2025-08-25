Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, se pronuncia ante sanción de la Procuraduría que pone en riesgo su elección: “La justicia lo demostrará”

Ante la dura sanción de la Procuraduría General de la Nación contra el controvertido alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, que pone en riesgo su elección, el mandatario se pronunció.

“Con tranquilidad los saludo desde el despacho de la Alcaldía Mayor de Tunja, donde permaneceré hasta que Dios y la justicia lo determinan”, dijo inicialmente a través de un video publicado en su cuenta de X.

Mientras que el ente de control emitió un fallo de primera instancia por una falta gravísima que habría cometido cuando estaba haciendo campaña electoral, el alcalde argumenta que no ha sido notificado.

“Hoy en medio circula la noticia de un fallo de la Procuraduría del cual no he sido notificado y desconozco su contenido. Sin embargo, debo decirles que este proceso se adelanta en razón a la actividad docente que ejercía antes de ser elegido como su alcalde", expresó.

La Procuraduría detalló: “Declarar disciplinariamente responsable a Mikhail Krasnov (...) alcalde del municipio de Tunja (Boyacá), para el periodo constitucional comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027, al encontrarse probado el cargo formulado y en consecuencia imponer la sanción de destitución e inhabilidad general de catorce (14) años, conforme con las consideraciones anteriormente expuestas”.

Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja. | Foto: Captura de pantalla tomada de x @ElRusoAlcalde

Ante esta decisión, el mandatario de Tunja mencionó que antes de hacer campaña para la Alcaldía, consultó los procesos necesarios que necesitaba para llegar a ese cargo.

“Debo ser enfático que antes de iniciar mi ejercicio político consulté a varios abogados, quienes manifestaron que ser profesor no constituía ningún impedimiento. Esto fue probado dentro del proceso y no entendería si esto no fuese tenido en cuenta, pues de mi parte no hubo mala fe“, afirmó Krasnov.

🚨 Muchachos, no se dejen confundir: sigo siendo su alcalde y desde este despacho trabajaré 24/7 por Tunja.

Ser profesor nunca fue un impedimento, la justicia lo demostrará.

Aquí seguimos firmes, con Dios y con ustedes. 🙌 pic.twitter.com/K2uYCWp7tT — Mikhail Krasnov (El Profe) (@ElRusoAlcalde) August 26, 2025

Sin embargo, el alcalde dio a conocer que no se quedará de brazos cruzados frente a esta situación emitida este lunes, 25 de agosto.

“A través de mi abogado interpondremos todos los recursos que la ley nos permite y mientras estos no sean resueltos, para pesar de los políticos que llevan desangrando décadas esta ciudad, pero para fortuna del desarrollo, estabilidad y progreso de Tunja, seguiré siendo su alcalde”, dijo.