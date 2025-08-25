Suscribirse

Nación

Tunja en riesgo de quedarse sin alcalde: Procuraduría le impuso dura sanción a Mikhail Krasnov

El fallo de primera instancia del ente de control avanzó paralelamente al proceso que Krasnov tiene en el Consejo de Estado.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 10:56 p. m.
Un contrato al parecer firmado con irregularidades enreda al profesor ruso, Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja.
Un contrato al parecer firmado con irregularidades enreda al profesor ruso, Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja. | Foto: Alcaldía de Tunja.

La Procuraduría General de la Nación acaba de dejar al municipio de Tunja, en Boyacá, con un riesgo grandísimo de quedarse sin alcalde, después de que le impuso una dura sanción al controvertido Mikhail Krasnov, por una falta gravísima que cometió cuando decidió lanzarse a hacer campaña electoral por ese cargo que viene ocupando desde el 1 de enero de 2024.

El fallo de primera instancia detalló: “Declarar disciplinariamente responsable a Mikhail Krasnov (...) alcalde del municipio de Tunja (Boyacá), para el periodo constitucional comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027, al encontrarse probado el cargo formulado y en consecuencia imponer la sanción de destitución e inhabilidad general de catorce (14) años, conforme con las consideraciones anteriormente expuestas”.

Contexto: Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, asegura que hay una guerra política para sacarlo del cargo

Como la decisión es en primera instancia, el documento de la Procuraduría también detalla que lo previsto en el Código General Disciplinario, es que proceda el recurso de apelación contra esta decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

La fuerte sanción contra Krasnov se dio después de que el ente de control liderado por Gregorio Eljach, logró demostrar que estaba inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular, pues tenía un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica de Colombia 10 meses antes de que se llevara a cabo las elecciones de octubre de 2023, lo que representaba una evidente vulnerabilidad.

“Afectó sus deberes funcionales, en especial el correcto ejercicio de la función pública, pues al postularse, resultar electo y al haber tomado posesión del cargo de alcalde del municipio de Tunja pese a que existía una inhabilidad que se lo impedía trastornó el normal funcionamiento de la administración del citado municipio”, dice la decisión de la Procuraduría.

Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja
Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja | Foto: Alcaldía de Tunja

En el fallo también se advierte que el comportamiento del aún alcalde de Tunja también afectó la imagen institucional de la administración en territorio, pues dejó en entredicho su labor como alcalde y defraudó a los ciudadanos que le dieron su voto para que saliera electo.

El documento de la entidad también advierte: “Tras posesionarse estando inhabilitado el señor MIKHAIL KRASNOV devengó salarios de manera irregular por cuanto legalmente no podría haber accedido al desempeño del cargo de alcalde, propiciando un detrimento patrimonial al Estado por haber recibido dineros que no debía recibir y, además, de existir vacancia del cargo por decisión contencioso administrativa”.

Sede de la Procuraduría General de la Nación.
Sede de la Procuraduría General de la Nación. | Foto: Procuraduría

Por ahora, Krasnov sigue al frente de la Alcaldía de Tunja mientras avanza la apelación del fallo de la Procuraduría, pero el Consejo de Estado también se prepara para pronunciarse de fondo sobre este mismo caso que tiene en la justicia administrativa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lo llamaron desde la cárcel, lo secuestraron y lo asfixiaron: así fue el cruel asesinato de un médico veterinario que estremece a Antioquia

2. Selección convocó a figura del FPC: se perderá un partidazo de la Liga BetPlay

3. La “fuerte distancia” de Gustavo Petro con la Federación Nacional de Cafeteros: “Se ganan un billetal”

4. Fiscalía archivó proceso contra Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo

5. China arremete contra Estados Unidos tras despliegue de buques: “América Latina no es patio trasero de nadie”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TunjaMikhail KrasnovBoyacáConsejo de EstadoProcuraduría

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.