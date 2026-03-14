Fuerte accidente en la vía Bogotá - Tunja deja varios heridos; el bus involucrado transportaba hinchas de Millonarios

En las horas de la tarde, usuarios de la vía que conecta a Bogotá con la ciudad de Tunja confirmaron, por medio de las redes sociales, que un bus se vio involucrado en un fuerte accidente de tránsito.

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Las primeras imágenes dejan ver la magnitud del impacto del automotor, el cual se salió de la vía y terminó en la berma del trazado sin parabrisas.

Accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja. Foto: @soy_un_penalti

En el video compartido en redes sociales se observa a un grupo de hinchas de Millonarios brindando los primeros auxilios a las personas que se vieron involucradas en el accidente.

El bus de servicio público se dirigía a Tunja y llevaba un grueso número de fanáticos del club embajador, que enfrenta a Boyacá Chicó por la fecha número 11 de la Liga BetPlay en el estadio La Independencia.

Heridos vía Bogotá-Tunjam. Ya fueron atendidos por las ambulancias. pic.twitter.com/2E0CmiB55K — La Ⓜ️ontaÑERA (@soy_un_penalti) March 14, 2026

Por otra parte, las personas que se encontraban en el lugar de los hechos solicitaban a los otros automóviles el espacio necesario para que las ambulancias pudieran atender a los heridos y transportarlos a los centros asistenciales más cercanos.

Debido a las labores de rescate, la movilidad del trazado vial se ha visto interrumpida; sin embargo, la caravana de hinchas del cuadro bogotano llegó al estadio La Independencia de Tunja, en el cual se cuenta con la presencia de más de 10.000 espectadores para el encuentro deportivo.

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Por el momento, las autoridades de tránsito y control no han entregado un parte del accidente vial; sin embargo, a lo largo de la carretera se cuenta con personal de apoyo para poder controlar el flujo de tráfico.

Se espera que, una vez finalizado el encuentro deportivo, el grueso de hinchas retorne a Bogotá, por lo cual se sugiere a las personas que deban utilizar esta vía planificar su desplazamiento con tiempo.

🙌 La fiesta del fútbol ⚽️se vive en paz.



⚽Más de 600 de nuestros uniformados estarán en el partido @Patriotas_Boy 🆚 @MillosFCoficial en el🏟️ #LaIndependencia, con presencia activa y controles.



Promovemos el respeto y la convivencia.#HinchaEjemplar pic.twitter.com/V32mRP7tXo — Policía Metropolitana de Tunja (@PoliciaMTunja) March 14, 2026

Por otra parte, por medio del #767, los usuarios de las vías del país pueden reportar cualquier alteración en la movilidad o solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia ante un accidente de tránsito.

Junto a esto, por medio de las redes oficiales de los entes de control, se cuenta con el reporte momentáneo del estado de cada una de las vías del trazado nacional y de los cierres programados.