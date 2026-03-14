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Revuelo por dudoso penal para Atlético Nacional: especialistas dan controversial opinión

Dos juegos de la fecha 10 se llevaron a cabo el viernes, dejando como ganadores a los locales en el Atanasio Girardot y el estadio Palogrande. Este sábado juegan Cali, Millonarios y Santa Fe.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

14 de marzo de 2026, 8:21 a. m.
En Nacional vs. Llaneros causó controversia el penal pitado en favor de Matheus Uribe
En Nacional vs. Llaneros causó controversia el penal pitado en favor de Matheus Uribe Foto: Captura transmisión Win Sports y Colprensa

Durante la tarde noche del viernes, 13 de marzo, se jugaron un par de partidos de la Liga BetPlay 2026-I. En ellos entraron en acción Atlético Nacional, Llaneros, Once Caldas y Deportivo Pasto.

Tres de esos cuatro clubes han permanecido en las últimas fechas en la parte alta de la tabla, lo que hacía importante que ganasen para seguir con su buen rendimiento de cara al cierre de la fase regular.

Atlético Nacional vs. Llaneros, por Liga BetPlay 2026-I
Atlético Nacional vs. Llaneros, por Liga BetPlay 2026-I Foto: Colprensa

Quienes entraron primero en acción fueron Once Caldas contra Deportivo Pasto. Antes del pitazo inicial permanecían segundo y tercero de la tabla de posicione, con un buen cúmulo de unidades ya sumadas a falta de la mitad del ‘todos contra todos’.

Esta vez el ganador en Palogrande por goleada 4-2 fue el conjunto blanco, quien a los 20′ ya tenía encaminada la victoria tras ir ganando 2-0.

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Después de eso, los volcánicos tuvieron una cierta reacción que les permitió descontar el marcado abultado, pero al final la gestión de la ventaja les permitió a los de Hernán Darío Herrera hacerse con tres puntos que los ponen segundos, a tan solo dos del líder, Atlético Nacional.

Controversia por penal de Matheus

Si bien se vio aparatosa, la infracción en contra de Matheus Uribe sí dejó muchas dudas. Al final el árbitro central la decretó, pero luego vinieron los análisis de especialistas quienes sentenciaron que “no era penal”.

José Borda, exjuez y analista arbitral en la actualidad puso en X: “En Nacional vs Llaneros el árbitro Ortíz dio penal por falta de Pertúz a Mateus del Verde. Sin embargo, el jugador de Llaneros JUGÓ primero el balón y Uribe le pega en la pierna y cae. El VAR se centro en verificar el offside y olvidó llamar al juez. NO ERA PENAL”, señaló Borda.

Durante este sábado Deportivo Cali, Millonarios e Independiente Santa Fe entrarán en acción. El domingo harán lo propio América de Cali, Independiente Medellín y Junior para completar las acciones de la fecha 11.

Con polémica, Nacional lidera

En el segundo turno de la programación estaba previsto que Atlético Nacional jugara contra Llaneros, de Villavicencio.

Para los verdes todo partido es casi que obligación ganar, luego de la decepción que marcó la eliminación temprana de Copa Sudamericana a manos de Millonarios.

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Ante su gente en el estadio Atanasio Girardot y contra un rival menor, la hinchada quería ver un equipo arrollador que ganase por una buena cantidad de goles.

El objetivo principal de ganar se dio, luego de un 2-0 a lo largo de los 90 minutos.

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Si bien el resultado otorgó tres puntos a los de Medellín, en más de un pasaje del partido sufrieron los ataques del rival que, de no haber sido por la mala definición, lo pudieron haber empatado y hasta ganado en condición de visita.

Al final, un cobro de tiro penal pitado a favor de Nacional en el minuto 70 le dio la posibilidad al venezolano, Eduard Tello, de poner el 2-0 y así darle un parte de tranquilidad a los dirigidos por Diego Arias.