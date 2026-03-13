Nadie lo tiene en los planes y se mete en la pelea por estar en el Mundial 2026: jugará Copa Libertadores

Tres meses para el Mundial 2026 y varios jugadores comienzan a destacarse en el exterior para intentar estar en la lista definitiva del director técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. El tiempo se hace corto y el margen de competencia se va reduciendo con varias temporadas llegando a su final.

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Algunos, como Luis Díaz, con el cupo asegurado, siguen brillando en las grandes ligas del fútbol mundial con el Bayern Múnich y promete ser una revelación en el Mundial 2026. Otros como James Rodríguez navegan por las aguas de la MLS con la intención de tener ritmo y sumar minutos para no fallar en la máxima cita de la FIFA.

La lista sigue con los fijos como Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Camilo Vargas, Jefferson Lerma, Richard Ríos y Luis Javier Suárez, siempre y cuando nada extraordinario ocurra. Hay otros más intrépidos que siguen sonando en el fútbol internacional y van llamando la atención de Néstor Lorenzo.

Atletico Bucaramanga campeón de la liga Betplay 2024 Aldair Quintana Foto: Guillermo Torres

Como por ejemplo pasa con el portero Aldair Quintana, quien no le basta con ser considerado uno de los mejores del fútbol colombiano para ser tenido en cuenta en las listas de la Selección Colombia. Le falta algo más y lo primero es que tiene que salir al exterior para atraer la mirada de Lorenzo. Le llegó la hora para salir al extranjero y tener más vitrina en la fila de los arqueros.

Aldair Quintana jugará la Copa Libertadores

Muy rápido se dio la gestión y ya Aldair Quintana tiene todo listo para ser nuevo arquero del Independiente del Valle de Ecuador, uno de los mejores clubes de la actualidad en el continente y una escuela de fútbol certificada en Sudamérica. El proceso deportivo de IDV es de admirar en Sudamérica y es de los pocos equipos que le ha podido hacer frente a las potencias de Argentina y Brasil.

Pantallazo X. Foto: @PSierraR

Independiente del Valle lanzó la ofensiva para tener a Aldair Quintana con tres años de contrato y pagará la cláusula de salida al Atlético Bucaramanga. El portero encontró su lugar con el club bumangués, con el que fue campeón tras su salida de Atlético Nacional y ahora es considerado un ídolo tras la primera estrella. Ya se despidió de sus compañeros en la capital de Santander.

La cláusula de salida a pagar es de 350 mil dólares y ya se cruzó la documentación para firmar el contrato. Cabe recordar que IDV está en el bombo 1 de la Copa Libertadores debido a sus más recientes presentaciones a nivel internacional, donde ha ganado dos Copas Sudamericanas y una Recopa.

Independiente del Valle se convierte en la vitrina ideal para que Quintana recupere el protagonismo y pueda regresar a la Selección Colombia en la recta final al Mundial.