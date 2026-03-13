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Atlético Nacional, imparable: la tabla de la Liga Betplay tras el partido contra Llaneros

Atlético Nacional enfrentó a Llaneros de Villavicencio en el Atanasio Girardot de Medellín.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

13 de marzo de 2026, 10:41 p. m.
Alfredo Morelos contra Llaneros.
Alfredo Morelos contra Llaneros. Foto: Colprensa

Atlético Nacional se recupera en la Liga Betplay luego del durísimo golpe en la Copa Sudamericana con la eliminación prematura a manos de Millonarios en el Atanasio Girardot. Cuando más era favorito a la victoria por la localía, el equipo azul marcó tres goles y lo dejó sin torneo internacional en este 2026.

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El verdolaga no tuvo de otra que volver a la Liga Betplay y pelear por el título para una estrella más en su escudo. Ahora más que nunca es su real obligación ante la presión de la hinchada.

La derrota con Millonarios lo hizo reaccionar y ahora Atlético Nacional suma tres victorias consecutivas tras aquella noche de terror, con ocho goles marcados y solo dos recibidos.

Son nueve puntos en una semana que le caen muy bien al técnico Diego Arias que le catapultan en la tabla de posiciones y trata de apagar las críticas tras la caída con Millonarios, además de alejar los rumores de salida. Sin duda que es una excelente racha que no solo lo mantiene, sino que le acerca a la anticipada clasificación a los playoffs.

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Alfredo Morelos contra Llaneros.
Alfredo Morelos contra Llaneros. Foto: Colprensa

La víctima, por la fecha 11 de la Liga Betplay, fue un indefenso Llaneros de Villavicencio. Atlético Nacional se presentó en este juego luego de golear al Junior en Barranquilla con un brillante 4-0 y sacar adelante un 2-1 contra Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Otra victoria de Nacional para acercarse a la clasificación

Con una nómina de lujo, Atlético Nacional salió a arrasar a su rival y rápidamente Mateus Uribe abrió el marcador y ya encaminaba la victoria. El gol tempranero apagó a un Llaneros que tenía en mente aguantar en defensa e intentar cobrar con espacios, pero el remate apenas a los dos minutos de comenzar, los sentenció.

Luego, fue el turno para el venezolano Eduard Bello, quien ingresó para el segundo tiempo en reemplazo de Nicolás Rodríguez. El jugador internacional con la Selección Venezuela pidió de inmediato la pelota para cobrar un penalti y así convirtió el 2-0 definitivo. El verdolaga, casi sin despeinarse, sacó adelante tres puntos más, se recupera y da un golpe en el FPC.

Parcialmente, Nacional sube al primer lugar de la tabla con 24 puntos y un partido menos, muy cerca de clasificar a los playoffs. Ahora, le espera la revancha contra Millonarios en El Campín de Bogotá, que estará a reventar. Otra prueba de fuego para el técnico Diego Arias.