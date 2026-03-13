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Sigue la preocupación en Millonarios por Falcao García: nuevo reporte y tristeza para los hinchas en Boyacá

Los hinchas de Millonarios se hacen muchas preguntas sobre Radamel Falcao García.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

13 de marzo de 2026, 8:16 p. m.
Falcao García permanece fuera de las convocatorias de Millonarios para la disputa de Liga BetPlay.
Falcao García permanece fuera de las convocatorias de Millonarios para la disputa de Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Desde el pasado 14 de febrero Radamel Falcao García no juega con Millonarios y los cuestionamientos no se hacen esperar en la hinchada. Luego de sufrir una lesión en el partido ante Llaneros en El Campín que no lo dejó ni siquiera terminar el primer tiempo, al jugador le ha sido difícil volver y la preocupación aumenta.

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Muchos hinchas de Millonarios esperaban verlo definitivamente contra Cúcuta Deportivo o Atlético Nacional, pero las cosas no fueron así y el jugador samario se mantiene alejado de las canchas. Por ejemplo, Radamel Falcao García llamó la atención en las últimas horas por ausentarse en la convocatoria azul para el juego ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

Es la principal novedad en la lista del técnico Fabián Bustos, que no podrá contar con El Tigre para este compromiso. En el grupo de delanteros, convocó a Beckham David Castro, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, Julián Angulo y Sebastián Mosquera. Falcao brilla por su ausencia.

Radamel Falcao García llegó al inicio de marzo y Copa Sudamericana entre algodones
Radamel Falcao García llegó al inicio de marzo y Copa Sudamericana entre algodones Foto: @MillosFCoficial

Y es que las sorpresas aumentan porque en el partido contra Atlético Nacional por la Copa Sudamericana sí fue convocado y se esperaba entonces verlo ante el Cúcuta tras no sumar minutos en la ciudad de Medellín, pero la situación fue diferente y pasados los días, el delantero sigue en etapa de recuperación.

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Nuevo reporte sobre Falcao

Tras su ausencia en la lista de viajeros al departamento de Boyacá, el periodista Alexis Rodríguez dio detalles de la situación y afirmó que el jugador sigue en etapa de recuperación, que no es una nueva lesión, sino que se alargó la molestia muscular que presentó contra Llaneros en El Campín.

Pantallazo X.
Información de un pantallazo X. Foto: @alexisnoticias

Ante la alarma, muchos hinchas de Millonarios, tanto en el departamento de Boyacá como viajeros a la ciudad de Tunja, tenían la ilusión de poder verlo en acción, pero se perderán la presencia de Radamel Falcao García incluso desde la suplencia. Será una fiesta de la hinchada, que tiene la boletería agotada, pero con algo de desazón por la situación del máximo ídolo azul.

El partido de Boyacá Chicó contra Millonarios es válido por la fecha 11 de la Liga Betplay y se jugará en La Independencia de Tunja, donde habitualmente el gigante azul es local y muestra el poderío de su hinchada en el interior del país, y muchos fanáticos deciden viajar vía terrestre desde Bogotá. El compromiso está programado para este sábado (14 de marzo), desde las 6:20 pm, hora colombiana.