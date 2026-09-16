Un menor de edad desaparece cada 21 horas en Bogotá: alarmantes cifras generan preocupación y exigen respuesta al alcalde Galán

Las alarmas en Bogotá están encendidas por cuenta de la desaparición de menores de edad, un tema que genera preocupación entre ciudadanos, autoridades y el propio alcalde Carlos Fernando Galán.

Alcalde Galán se pronuncia sobre alarmante cifra de niños y niñas desaparecidos en Bogotá: “Ningún caso puede ser tomado a la ligera”

Y es que las cifras demuestran que es una cuestión a la que hay que ponerle mucha atención. El concejal Julián Espinosa indicó que, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional y Medicina Legal, entre 2024 y junio de 2026 fueron reportadas como desaparecidas 6.091 personas en Bogotá.

De este total, en 2024, 774 casos correspondieron a casos de niños, niñas y adolescentes; en 2025 la cifra se ubicó en 814, y hasta junio de 2026 ya se tenían por lo menos 538 menores desaparecidos.

Hay que prestar especial atención a las niñas entre los 10 y los 17 años de edad, ya que los datos arrojan que un total de 334 menores de ese rango de edad han sido reportadas como desaparecidas durante los primeros meses del año.

Dentro de estos casos se encuentra, por ejemplo, el de Alana Sofía Castañeda Chávez, de 14 años. Esta menor desapareció después de haber estado en el parque Clarelandia, en la localidad de Bosa, y hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

También está lo ocurrido con Paula Ibáñez Vásquez, de 14 años, quien fue vista por última vez el 7 de septiembre, día en el que iba vestida con un saco gris, pijama rosada y tenis negros.

Andrea Hernández, concejal de Bogotá, explicó que, pese a que es una problemática que se ha venido dando en los últimos años, parece que nada ha cambiado.

Según comentó, cifras de la Secretaría de Seguridad indican que en lo corrido del año han desaparecido 294 menores de edad, lo que equivale a uno cada 21 horas.

“Secretario de Seguridad, ¿qué está pasando? Le exijo una reacción inmediata, tenemos que encontrar a todos los menores desaparecidos en la ciudad de Bogotá“, señaló.

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Esto también ha llevado a la desesperación de las familias, que se han visto obligadas a hacer manifestaciones y plantones ante la nula respuesta de las autoridades, ya que en muchos casos no se tiene ni una sola pista de qué fue lo que pasó con los niños, niñas y adolescentes.

Andrés Barrios Bernal, otro concejal de Bogotá, calificó como inaceptable la situación que hoy en día se vive en la capital del país relacionada con este tema.

“Aquí no sirven los comunicados ni pasarse la responsabilidad. Sirven las cámaras revisadas, las pistas investigadas y los niños encontrados. (..) Bogotá tiene que encontrarlos y hasta que aparezcan seguiremos preguntando: ¿Dónde están los niños desaparecidos?“, manifestó.

Afortunadamente, también ha habido casos en los que los menores son encontrados sanos y salvos. El más reciente fue el de Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, quien estaba desaparecido desde el pasado 10 de septiembre.

Este adolescente fue hallado en las últimas horas en el centro de la ciudad por el CTI de la Fiscalía, pero hasta el momento no se sabe cómo llegó hasta allí y por qué no se tenía ningún rastro de él.

En medio de la difícil situación que se vive, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció para dejar claro que cada uno de estos hechos es tomado con la mayor seriedad y rigor por parte de su administración.

“Desde el primer día, la instrucción al secretario de Seguridad ha sido clara: en todos los casos en los que recibimos reporte de un menor desaparecido, debemos trabajar y apoyar a la Fiscalía, que es la entidad responsable de investigar esos casos, y a la Policía”, apuntó.

En ese sentido, resaltó que solo hay una meta: dar con el paradero de todos los menores de quienes no se tiene rastro. Sin embargo, lo cierto es que todavía hay muchos casos que no han podido ser esclarecidos.