Alerta por desaparición de niña de 14 años en Bogotá: un hombre la recogió en su casa y se la llevó

Durante las últimas horas, una menor de edad de 14 años fue reportada como desaparecida en Bogotá. Se trata de Paula Sofía Alarcón Kappler, de quien no se conoce su paradero desde el pasado sábado, 5 de septiembre.

De acuerdo con el relato de su familia, Paula salió a las 5:45 de la tarde de su casa, sin que nadie se diera cuenta y con una maleta. Fue recogida por un sujeto que se la llevó y quien aparece en videos de cámaras de seguridad.

La menor desaparecida tiene una estatura de 1,65 centímetros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos color café.

Su desaparición se dio en el barrio Santa Isabel, localidad Los Mártires.

*Noticia en desarrollo…