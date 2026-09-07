En los últimos días se confirmó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia, quien se reunirá con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, este martes, 8 de septiembre. La cita tendrá como punto de encuentro Barranquilla, ciudad que ya está contemplando diferentes medidas para este evento.

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Según la información entregada por las autoridades, en la capital del Atlántico habrá varios cierres viales en esta fecha, los cuales irán desde las 5:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. Estas interrupciones estarán dispuestas principalmente en sectores del norte de la ciudad.

Las vías que se verán afectadas por estas medidas son las carreras 55 y 56 entre las calles 74 y 76, y la calle 75 entre las carreras 54 y 57. Por esto, una de las recomendaciones que hacen las autoridades es que los conductores planeen con anticipación sus recorridos, con el fin de evitar posibles inconvenientes en las calles.

La medida contará con la participación de personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, esto con el propósito de guiar a los vehículos que circulen por las vías y facilitar la movilidad durante el tiempo que estén activas estas restricciones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión de gabinete. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Asimismo, se busca minimizar el impacto de los desvíos destinados a mitigar la congestión vehicular, como es el caso de la calle 74 en sentido sur-norte (carrera 38 a vía 40) y la calle 76 en sentido norte-sur (vía 40 a carrera 38).

Quienes circulen por la calle 75, en sentido sur-norte (carrera 38 a vía 40), podrán movilizarse por la carrera 52 hasta la calle 74, lo que les permitirá continuar con su recorrido. Para quienes se desplacen por las carreras 55 y 56, se habilitarán las carreras 54 y 57 en sentido occidente-oriente, desde la calle 76, o las carreras 54 y 58 en sentido oriente-occidente (de la calle 72 a la calle 76), desde la calle 74.

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Estas medidas están dispuestas para recibir a Rubio en Barranquilla y garantizar que el encuentro entre el funcionario estadounidense y De La Espriella transcurra con total tranquilidad. Por esto, las autoridades han dado una serie de recomendaciones para quienes se movilicen por la ciudad.

Uno de estos consejos es utilizar las vías alternativas dispuestas, de manera que los conductores puedan continuar movilizándose por las calles sin mayores inconvenientes. Además, se recalca que quienes transiten por las vías deben estar atentos a las señales e indicaciones del personal de tránsito para evitar dificultades.