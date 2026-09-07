Alerta en Ábrego, Santander, por incendio forestal que amenaza el casco urbano: piden apoyo aéreo para controlar las llamas

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta a Ábrego, Norte de Santander, en donde las llamas avanzaron durante la noche del domingo hacia sectores próximos al casco urbano.

Organismos de socorro y habitantes de la zona trabajan para contener la emergencia, mientras las autoridades gestionan más refuerzos, ante la dificultad de controlar el fuego desde tierra.

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El incendio avanza y dificulta la respuesta oportuna

La conflagración comenzó el 5 de septiembre en la zona rural de Ábrego.

De acuerdo con la información divulgada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el fuego se inició en la parte alta de Monte Redondo y fue atendido inicialmente por la Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios de Ábrego.

La situación se agravó con el paso de las horas. Posteriormente, la emergencia ha ido avanzando hacia otros sectores de la zona rural de Ábrego.

Los fuertes vientos y la complejidad del terreno han dificultado las labores de control y favorecido la expansión de las llamas hacia otros sectores.

Las cifras de las hectáreas afectadas hasta el momento no han sido consolidadas oficialmente, pero se habla de alrededor de 3 mil hectáreas afectadas, según lo han registrado algunos medios.

Informe del ministro del interior sobre incendio forestal en Ábrego Foto: Foto: comunicado ministro del interior, Rodrigo Lara

Solicitan apoyo para combatir las llamas

Ante la magnitud del incendio, fue solicitado apoyo aéreo al Gobierno Nacional, debido a las dificultades que enfrenta el personal que trabaja en tierra.

El ministro del Interior informó que se solicitó el refuerzo de los Bomberos de Ocaña, además del abastecimiento de agua para apoyar las labores de atención.

La Gestión del Riesgo del departamento también participa en la coordinación de la respuesta.

Lara señaló además que se mantiene la instrucción de continuar con las labores de atención y el incidente es seguido junto con la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Caracol Radio informó previamente que en el municipio fue instalado un Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinan las acciones de los organismos de socorro y las autoridades.

Las llamas avanzan por las zona rurañl de Álbrego, mientras organismos de socorro y habitantes tratan de controlarlo. Foto: Foto: Captura de pantalla video redes sociales

Entre las afectaciones reportadas están cultivos, animales y nacientes de agua.

También se ha señalado que las llamas llegaron hasta la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña.

De igual manera se conocieron reportes sobre la afectación de un restaurante en la zona. Videos compartidos muestran como las llamas alcanzaron inmediaciones del establecimiento.

La conflagración se registra en la zona rural del municipio y ha producido una extensa columna de humo y cenizas que ha afectado diferentes sectores.

La emergencia continúa y las autoridades mantienen las labores de contención para evitar que el fuego siga acercándose a sectores poblados.

Hasta el momento no se conoce un balance oficial sobre los daños ocasionados en establecimientos y estructuras.