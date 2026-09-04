El rumbo que tomarán las relaciones entre el Gobierno nacional y las administraciones departamentales durante los próximos cuatro años comenzará a discutirse este viernes en Santa Cruz de Mompox, Bolívar. Allí se desarrollará una nueva cumbre de gobernadores, en la que el presidente Abelardo De La Espriella tendrá un encuentro con los mandatarios regionales.

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La agenda estará marcada por asuntos que tienen impacto directo en las regiones, entre ellos la descentralización, las finanzas de los departamentos, el sistema de salud, las regalías, el sector energético y la seguridad. Los gobernadores tendrán un espacio para plantear sus propuestas y exponer las necesidades particulares de los territorios que administran.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la intervención del presidente De La Espriella. El mandatario presentará ante los gobernadores las prioridades que tendrá su Gobierno en materia regional y expondrá los asuntos sobre los cuales pretende trabajar de manera coordinada con las administraciones departamentales.

El encuentro se plantea como uno de los primeros espacios de articulación institucional del nuevo periodo presidencial. La intención es que el diálogo entre la Nación y los departamentos permita construir una agenda compartida y establecer cuáles serán los temas que requerirán mayor atención por parte de ambas instancias de gobierno.

La Cumbre de Gobernadores es convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), organización que reunirá en Mompox a los mandatarios departamentales. La instalación estará a cargo del gobernador de Bolívar, Yamil Arana; el director ejecutivo de la Federación, Didier Tavera, y la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien además ocupa la presidencia de la FND.

A lo largo de la jornada, los gobernadores podrán presentar sus planteamientos sobre diferentes asuntos considerados estratégicos para el desarrollo de sus departamentos. La discusión buscará poner en común las necesidades de las regiones y establecer mecanismos de coordinación con el Ejecutivo.

Entre los objetivos del encuentro también está fortalecer el diálogo alrededor de la descentralización, uno de los asuntos que estará en el centro de la conversación. A este se suman los retos económicos y sociales de los departamentos, así como las condiciones de seguridad que enfrentan diferentes territorios del país.

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La reunión en Santa Cruz de Mompox se convierte así en un escenario clave para conocer las prioridades con las que el Gobierno nacional pretende iniciar su relación con los mandatarios regionales. Al mismo tiempo, permitirá a los gobernadores presentar directamente al presidente las propuestas y preocupaciones de sus departamentos.

Con esta reunión, la FND y el Gobierno Nacional buscan abrir una etapa de mayor coordinación institucional, en la que las decisiones y prioridades del nuevo cuatrienio puedan ser discutidas conjuntamente con las autoridades regionales.