Gobierno de Abelardo De La Espriella ya definió oficialmente su estrategia de comunicaciones

En la mañana de este 3 de septiembre, la Presidencia de la República emitió una nueva directiva, con el fin de definir las directrices para la coordinación y divulgación de la comunicación institucional del Gobierno nacional.

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En primer lugar, la directriz del mandatario Abelardo De La Espriella indicó que las decisiones, los anuncios, las políticas públicas, los programas, los resultados, las cifras, las actuaciones administrativas y los demás asuntos propios de la gestión del Gobierno nacional solo serán divulgados a través de canales institucionales tanto de la Presidencia como de los ministerios, los departamentos administrativos y demás entidades de la Rama Ejecutiva.

El Gobierno nacional estableció que decisiones, anuncios, cifras y resultados de su gestión deberán ser divulgados principalmente a través de los canales institucionales de las entidades de la Rama Ejecutiva. Foto: Presidencia

Por ello, las entidades mantendrán estos canales actualizados para que la población pueda acceder a la información de manera oportuna.

Funcionarios no podrán comunicar decisiones a través de sus cuentas personales

Entre los incisos de la directiva, el Gobierno aseguró que los funcionarios deberán priorizar estos canales institucionales para comunicar asuntos sobre el ejercicio de sus funciones.

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“Las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones, medidas, políticas, cifras, resultados o información oficial correspondiente a la gestión del Gobierno nacional”, precisó la directiva.

Esto significa que la información institucional solo será divulgada por los canales oficiales.

La nueva directiva presidencial establece límites al uso de las cuentas personales de los funcionarios para comunicar decisiones, políticas públicas, cifras y otros asuntos relacionados con su gestión. Foto: Presidencia

Ministros y medios de comunicación

Frente a la relación entre los medios de comunicación y la Presidencia, el documento precisó que los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional podrán conceder entrevistas, dar declaraciones o participar en medios de comunicación.

Sin embargo, les pone una limitante, pues asegura que deben coordinar y consultar esto con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República antes de dar una entrevista.

De hecho, la medida los obliga a mantener siempre una coordinación con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

En situaciones de emergencia, catástrofes, crisis o alteraciones del orden público, anuncios de especial relevancia, la Presidencia es la única entidad que puede coordinar la información.

Los ministros y otros altos funcionarios podrán continuar concediendo entrevistas a medios de comunicación, pero deberán coordinar previamente su participación con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Foto: Presidencia

“Se debe procurar que exista coherencia institucional y evitar contradicciones, duplicidades, diferencias en cifras, anuncios anticipados o información incompleta que pueda generar confusión entre la población en general”, indica la directiva.