Así reaccionó Petro cuando le dijeron en pleno vuelo la famosa frase de Abelardo De La Espriella: “Firmes por la patria”

El expresidente Gustavo Petro vivió un incómodo momento cuando se preparaba para un vuelo rumbo a México, donde posteriormente se reunió con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, y con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Rafael Correa revela que una aerolínea colombiana se negó a transportar a Gustavo Petro a México; ¿cómo viajó el expresidente?

En un video, que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa al líder del Pacto Histórico sentado en una silla que, al parecer, es de primera clase. En ese momento, un hombre que estaba entrando a la aeronave le mencionó la famosa frase del presidente Abelardo De La Espriella.

“Estamos firmes por la patria, firmes, firmes”, se le escucha decir al sujeto que graba con su celular, después una mujer repite la última palabra.

Ante esto, el exjefe de Estado volteó a ver el pasillo mientras sostenía su teléfono en la mano. Tras escuchar las palabras, Petro simplemente se limitó a seguir concentrado en su celular y se acomodó las gafas.

El audiovisual duró tan solo siete segundos, pero rápidamente se hizo viral en las redes sociales y dio mucho de qué hablar, desatando diversas reacciones entre los internautas. Algunos cuestionaron al ciudadano, mientras que otros se mostraron a favor de lo que había hecho.

Enrique Peñalosa le dejó mensaje a Petro tras visita de Abelardo De La Espriella al metro de Bogotá

Este no fue el único momento incómodo que el exmandatario vivió previo a su viaje hacia México. En medio de una charla, Rafael Correa contó que la aerolínea Avianca decidió no llevar a Petro debido a su inclusión en la lista Clinton.

“Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos; esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos”, dijo.

Expresidente Gustavo Petro Foto: PRESIDENCIA

Por este motivo, el líder de la oposición tuvo que utilizar la aerolínea AeroMéxico con destino al DF el pasado 30 de agosto. En este vuelo se encontró con el ciudadano que le mencionó la frase del presidente De La Espriella.