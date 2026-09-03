La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió al magistrado Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, como su presidente. En las últimas horas, SEMANA había revelado que sería el elegido por consenso de los demás magistrados.

Lo último: Juan Felipe Lemos será el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. SEMANA conoció que hay consenso en el tribunal

La entidad informó de la decisión. “El Consejo Nacional Electoral eligió a su nueva mesa directiva para el periodo correspondiente. El honorable magistrado Juan Felipe Lemos Uribe asumió la presidencia de la corporación y el honorable magistrado José Antonio Parra Fandiño fue elegido como vicepresidente”, dijeron.

Asimismo, mencionaron que la nueva mesa directiva tendrá el reto de que se desarrolle a buen término el calendario electoral que se vivirá en el país con las elecciones regionales del 2027. También dijeron que buscarán fortalecer la capacidad institucional, la vigilancia de las reglas electorales y la confianza ciudadana.

El Partido de la U celebraron la elección de Lemos. “Desde el Partido de la U, felicitamos al magistrado Juan Felipe Lemos por su elección como presidente del Consejo Nacional Electoral para el período 2026-2027. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto, convencidos de que su trabajo contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad electoral y a la transparencia de los procesos democráticos de nuestro país”, afirmaron.

Lemos llegó gracias al respaldo de siete de los nueve magistrados, que hacen parte del bloque mayoritario de las colectividades cercanas al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Lemos es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal y magíster en Gobierno de la Universidad Externado de Colombia. Y es miembro Partido de la U y amigo personal de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

De esa aspiración se habían bajado los magistrados Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático, y Juan Carlos Wills, del Partido Conservador.

José Antonio Parra (izquierda) es el vicepresidente, quien fue posesionado por Juan Felipe Lemos como presidente. Foto: CNE

El CNE deberá discutir temas espinosos en las próximas semanas, como la reposición de votos de los excandidatos a la Presidencia de las pasadas elecciones. Ya se le aprobó la entrega de casi 5.000 millones de pesos a Claudia López, a pesar de que no superó los 600.000 votos, lo cual despertó polémica.

Los magistrados también deberán decidir sobre la personería jurídica de varios sectores como el partido La Fuerza, de Roy Barreras, y Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt. Así como determinar si podrán entregar avales en las próximas elecciones.

“Para dichas elecciones, el Partido Oxígeno presentó una lista propia para el Senado. Con respecto a las listas a Cámara, fueron presentadas algunas en coalición y otras listas propias. La lista al Senado del Partido Oxígeno obtuvo menos de 30.000 votos, en consecuencia, no obtuvo el umbral requerido ni logró ninguna curul”, argumentó Javier Felipe Pachón, representante legal de la colectividad.