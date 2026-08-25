El Congreso de la República seleccionó a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras una fuerte puja de los partidos políticos y en una votación que se extendió hasta altas horas de la noche de este 25 de agosto.
Los senadores y representantes a la Cámara se inclinaron por tres planchas que acordaron las colectividades, integradas de la siguiente manera:
- Plancha 1 (Centro Democrático, Mira, Liberal, Conservador y La U): Nubia Estela Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Parra y Plinio Alarcón.
- Plancha 2 (Pacto Histórico, Aico y En Marcha): Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante.
- Plancha 3 (Cambio Radical): Gersel Pérez.
La plancha 1 sumó 169 votos, la plancha 2 logró 77 votos y la plancha 3 alcanzó 28 votos. Y se estableció que la cifra repartidora de los cargos, con base en la participación, es de 28,00.
Bajo esta idea, los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral son las siguientes personas:
- Nubia Estela Martínez, Centro Democrático.
- Silvio Carrasquilla, Partido Liberal.
- Juan Carlos Wills, Partido Conservador.
- Juan Felipe Lemus, Partido de la U.
- José Parra, Salvación Nacional.
- Plinio Alarcón, Mira.
- Cielo Rusinque, Pacto Histórico.
- Ana Jimena Bautista, Pacto Histórico.
- Gersel Pérez, Cambio Radical.
Así las cosas, quedaron por fuera del alto tribunal electoral el exministro Guillermo Rivera, el excongresista Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, las fichas que intentó posicionar el Pacto Histórico.
Los magistrados tendrán múltiples responsabilidades y decisiones sobre la mesa, como la reposición de gastos a Iván Cepeda, el partido de Roy Barreras y la escisión de los Verdes.