El Congreso de la República seleccionó a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras una fuerte puja de los partidos políticos y en una votación que se extendió hasta altas horas de la noche de este 25 de agosto.

Los senadores y representantes a la Cámara se inclinaron por tres planchas que acordaron las colectividades, integradas de la siguiente manera:

Plancha 1 (Centro Democrático, Mira, Liberal, Conservador y La U): Nubia Estela Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Parra y Plinio Alarcón.

(Centro Democrático, Mira, Liberal, Conservador y La U): Nubia Estela Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Parra y Plinio Alarcón. Plancha 2 (Pacto Histórico, Aico y En Marcha): Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante.

(Pacto Histórico, Aico y En Marcha): Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante. Plancha 3 (Cambio Radical): Gersel Pérez.

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La plancha 1 sumó 169 votos, la plancha 2 logró 77 votos y la plancha 3 alcanzó 28 votos. Y se estableció que la cifra repartidora de los cargos, con base en la participación, es de 28,00.

Bajo esta idea, los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral son las siguientes personas:

Nubia Estela Martínez, Centro Democrático.

Silvio Carrasquilla, Partido Liberal.

Juan Carlos Wills, Partido Conservador.

Juan Felipe Lemus, Partido de la U.

José Parra, Salvación Nacional.

Plinio Alarcón, Mira.

Cielo Rusinque, Pacto Histórico.

Ana Jimena Bautista, Pacto Histórico.

Gersel Pérez, Cambio Radical.

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Así las cosas, quedaron por fuera del alto tribunal electoral el exministro Guillermo Rivera, el excongresista Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, las fichas que intentó posicionar el Pacto Histórico.

Los magistrados tendrán múltiples responsabilidades y decisiones sobre la mesa, como la reposición de gastos a Iván Cepeda, el partido de Roy Barreras y la escisión de los Verdes.