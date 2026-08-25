Llamado urgente para reformar medidas frente a los efectos del fenómeno de El Niño

Los voraces incendios que han afectado decenas de hectáreas en el departamento del Tolima provocaron el llamado urgente de la Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach, para que los mandatarios locales tomen medidas que ayuden a mitigar los duros efectos que ha causado el fenómeno de El Niño en esa región del país.

El ente de control reiteró el llamado a los alcaldes de los municipios de Tolima para que de manera urgente refuercen todas las medidas de prevención, preparación y respuesta frente a los incendios forestales que viven afectando el área rural de ese departamento. Los coletazos también han llegado a las zonas urbanas.

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La comunicación también solicitó medidas inmediatas para garantizar los recursos presupuestales, logísticos y operativos necesarios para atender los graves efectos que ha venido dejando el fenómeno de El Niño en Tolima.

La Procuraduría pidió a las administraciones municipales: “Coordinar acciones con Cortolima, Policía Nacional, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de actualizar y activar sus planes de gestión del riesgo, fortalecer los cuerpos de bomberos y organismos de socorro y controlar las quemas, entre otros, para responder oportunamente a las emergencias”.

El jalón de orejas apareció después de que en las últimas dos semanas se registraron casi 40 incendios forestales en el departamento que han generado afectaciones ambientales, sociales y productivas.

Por eso, el ente advirtió: “Esas condiciones relacionadas con el fenómeno de El Niño continúan fortaleciéndose y podrían incrementar el riesgo durante los próximos meses, por lo que continuará realizando seguimiento preventivo para proteger la vida, los recursos naturales, el patrimonio público y los derechos de las comunidades”.

Los incendios forestales han sido otra de las tragedias que ha tenido que vivir Colombia, justo pocos días después de que el país fue azotado por un terremoto de magnitud 7,4 que dejó personas fallecidas, heridas, desaparecidas y daños materiales incalculables.

Se espera que en las próximas horas las autoridades locales de los municipios afectados por el fenómeno de El Niño en Tolima anuncien las medidas que la Procuraduría ha exigido para prevenir y responder a los efectos devastadores en el país por los incendios forestales.