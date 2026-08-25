Capturado Eliseo Ninco Páez, alias Cheo, señalado cabecilla logístico de una peligrosa estructura de las disidencias de las Farc

La Policía Nacional reportó la captura en Neiva, Huila, de alias Cheo, señalado de desempeñarse como cabecilla logístico de la estructura criminal Iván Díaz, perteneciente al Estado Mayor de Bloques y Frentes. Según las autoridades, el detenido tendría entre sus principales funciones la distribución de material bélico utilizado para cometer acciones contra la población civil y la Fuerza Pública.

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De acuerdo con la información entregada por la institución, alias Cheo fue capturado por su presunta relación con delitos como secuestro, hurto y tráfico de armas de fuego. La operación representa, según la Policía, una afectación a las capacidades logísticas y operativas de esta estructura criminal en la capital del Huila.

Las autoridades señalaron que el hombre habría cumplido un papel estratégico dentro de la organización, particularmente en el manejo y distribución de armas y otros elementos utilizados para ejecutar acciones criminales.

Uno de los aspectos que destacan las autoridades tiene que ver precisamente con el presunto manejo del material bélico. Según la Policía, Cheo sería el encargado de distribuir armas y elementos de guerra destinados a integrantes de la estructura para desarrollar acciones contra ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública.

La investigación también lo relaciona con actividades de extorsión contra la población, una práctica utilizada por las organizaciones criminales para obtener recursos económicos mediante amenazas e intimidaciones.

Cheo sería el responsable de varios delitos

A estas acciones se suma, según el reporte oficial, su presunta participación en ataques contra establecimientos comerciales mediante el lanzamiento de artefactos explosivos. De acuerdo con la Policía, este tipo de acciones habrían sido utilizadas como mecanismo de presión e intimidación hacia comerciantes.

El señalamiento de las autoridades ubica a alias ‘Cheo’ en un nivel de importancia dentro de la estructura, debido a las funciones logísticas que presuntamente desempeñaba. Para la Policía, su captura afecta la capacidad de la organización para obtener, distribuir y movilizar los elementos necesarios para la ejecución de sus actividades criminales.

El procedimiento fue adelantado en Neiva, ciudad en la que las autoridades mantienen acciones contra estructuras dedicadas a actividades delictivas que afectan tanto a la población como a diferentes sectores económicos.

La Policía indicó que el detenido deberá responder ante las autoridades competentes por los delitos que le son atribuidos. La captura hace parte de las acciones adelantadas para debilitar las estructuras criminales mediante la identificación de sus integrantes y, particularmente, de quienes cumplen funciones relacionadas con su operación y logística.

Con la detención, las autoridades buscan además reducir la capacidad de la estructura para desarrollar acciones que involucren armas de fuego, extorsiones, secuestros y ataques contra establecimientos comerciales.

La Policía Nacional presentó el procedimiento como “un golpe severo a las capacidades criminales de la estructura Iván Díaz”, al considerar que la captura de uno de sus presuntos responsables logísticos puede afectar el funcionamiento de la organización y su capacidad para ejecutar acciones contra la comunidad y la Fuerza Pública.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos en el departamento del Huila para identificar a los demás integrantes de esta y otras estructuras criminales para afectar sus redes de operación.