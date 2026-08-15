Alias Bonito, el primer cabecilla capturado en el Gobierno de Abelardo De La Espriella, fue notificado de una orden de extradición

El pasado 8 de agosto, un día después de su posesión, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la captura de Héctor Bastidas Bravo, conocido con los alias de Bonito o Boni, y quien es el segundo cabecilla de los llamados Comandos de Frontera.

El hecho fue calificado por el mandatario como un “golpe contundente contra el crimen organizado”. “Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta”, remarcó el presidente en un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura se llevó a cabo en el municipio de Guamal, en el Meta, y se dio en medio de las directrices que ha dado desde el inicio el máximo mandatario sobre la necesidad de debilitar a las estructuras del crimen organizado.

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Orden de extradición

SEMANA conoció que en las últimas horas alias Bonito fue notificado por el CTI de la Fiscalía de la existencia de una orden de extradición hacia Estados Unidos en su contra por tráfico de drogas.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto tendría bajo su responsabilidad la coordinación de actividades relacionadas con el narcotráfico y de acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil en zonas de Putumayo, Amazonas, Nariño y Ecuador.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la captura de alias Bonito el pasado 8 de agosto. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @ABDELAESPRIELLA

Asimismo, alias Bonito tendría un papel relevante dentro de los planes de esta organización para recuperar y consolidar áreas en disputa con otras estructuras criminales, así como para mantener el control de corredores estratégicos empleados para el narcotráfico.

“La acción operacional debilita las capacidades de coordinación y control territorial de esta estructura criminal, afectando sus planes de expansión y sus intereses asociados a la ocupación de áreas y rutas estratégicas para el narcotráfico en Putumayo y zonas fronterizas con Ecuador y Perú”, indicó el Ejército.

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La captura de alias Bonito se suma a la decisión de De La Espriella de ordenar el traslado de cárcel de los 117 líderes de las estructuras criminales vinculados a las diferentes negociaciones de paz que se venían adelantando con el anterior Gobierno de Gustavo Petro.

Esto, según dijo, tiene como objetivo que los delincuentes no sigan delinquiendo desde la cárcel de Itagüí, pues ahora estarán distribuidos en diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad.

“En la era del Tigre se acabó la cárcel como centro de operaciones para los bandidos”, dijo el presidente y señaló que habrá “mano de hierro contra la delincuencia” durante su periodo como jefe de Estado de los colombianos.