Reforma pensional: desde hace nueve meses la Corte Constitucional estaría planeando devolverla por segunda vez al Congreso

Fuentes al interior de la Corte Constitucional confirmaron a SEMANA que la magistrada Paola Meneses, actual presidenta de esa corporación, habría solicitado en su ponencia que se devuelva por segunda vez la reforma pensional al Congreso por aparentes vicios de trámite.

Sin embargo, lo que es hoy una ponencia, ya se habría propuesto de manera verbal desde noviembre de 2025. Esta revista conoció que durante la sesión de la Sala Plena del 14 de noviembre del año pasado, tres magistrados sugirieron devolver nuevamente la ley al legislativo.

Reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional: aplazan discusión que definiría su futuro, ¿qué pasó?

Esos magistrados habrían sido Lina Escobar, Carlos Camargo y Paola Meneses, actual presidenta de la Corte y ponente dentro de este proceso, quien en los últimos días le habría presentado a sus colegas la misma postura que presentó en el pasado: la reforma pensional debería volver al Congreso para corrección por aparentes vicios de trámite.

Durante esa sesión del año pasado, los magistrados Vladímir Fernández, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel Cabo se habrían sumado para aprobar la reforma que lleva dos años en su estudio de control constitucional.

Mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente de la Corte, se mantuvo en su posición de declarar inexequible la ley por los aparentes errores que no se habrían podido corregir en el Congreso de la República.

Sin embargo, durante esa Sala, la propuesta verbal de Meneses Escobar y Camargo cuestionó la ponencia que para ese momento tenía el despacho del magistrado Ibáñez Najar sobre la pensional. Es decir, desde hace nueve meses la Corte estaría planeando cómo devolver la ley al Congreso por aparentes vicios de trámite.

En esa sesión no intervino el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del expresidente Petro, después de que la Sala aceptó una recusación en su contra por el vínculo que tuvo en el pasado con Colpensiones. Tiempo después, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar también salió de la discusión luego de que se declaró impedido.

El conjuez Carlos Pablo Márquez definirá el futuro de la reforma pensional en la Corte Constitucional. Foto: No

Como ninguna de las propuestas que llegaron a la Sala Plena obtuvo las mayorías, por sorteo se asignó al conjuez Pablo Márquez, amigo personal del magistrado Miguel Polo Rosero, y quien tendría la responsabilidad de desempatar la discusión que definirá la suerte de la reforma pensional de Petro.

Ese debate estaba agendado para la mañana de este jueves 13 de agosto, sin embargo, SEMANA conoció que ese punto del día quedó aplazado luego de que varios magistrados solicitaron más tiempo para estudiar a fondo la ponencia de Meneses, la cual pediría nuevamente el regreso de la pensional al Congreso.