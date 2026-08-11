La campaña que invita a funcionarios públicos a donar un día de sueldo por las víctimas del terremoto

Los funcionarios públicos del país se podrían sumar a una noble campaña que adelantan varias entidades del Estado colombiano para donar un día de sueldo por las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia el lunes 10 de agosto.
En desarrollo…
Las altas cortes, los entes de control y las autoridades electorales se han sumado a la iniciativa.
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Los funcionarios públicos del país se podrían sumar a una noble campaña que adelantan varias entidades del Estado colombiano para donar un día de sueldo por las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia el lunes 10 de agosto.
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