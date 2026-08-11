Nación

La campaña que invita a funcionarios públicos a donar un día de sueldo por las víctimas del terremoto

Las altas cortes, los entes de control y las autoridades electorales se han sumado a la iniciativa.

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Redacción Semana
11 de agosto de 2026 a las 12:50 p. m.
El pronunciamiento se dio a través de un comunicado.
El pronunciamiento se dio a través de un comunicado. Foto: Corte Suprema

Los funcionarios públicos del país se podrían sumar a una noble campaña que adelantan varias entidades del Estado colombiano para donar un día de sueldo por las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia el lunes 10 de agosto.

En desarrollo…