Comisión de la Rama Judicial evalúa medidas urgentes para garantizar prestación del servicio tras el terremoto

Las entidades que hacen parte del sistema judicial colombiano están analizando a fondo qué medidas urgentes pueden tomar para garantizar el acceso al servicio, proteger a las personas en riesgo y operar los edificios que quedaron con serias afectaciones estructurales tras el terremoto de este lunes en Colombia.

Frente a esta situación, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión de Disciplina Judicial, la Fiscalía General y el representante de funcionarios y empleados, trabaja de manera articulada para proteger a los funcionarios judiciales, sus familias, usuarios de la justicia y afectados por la tragedia.

Los integrantes de la Comisión informaron que para ese trabajo se ha venido adelantando de manera “coordinada, solidaria y responsable” un arduo trabajo para definir qué medidas urgentes se pueden adoptar frente a la catástrofe que vivió Colombia en sus últimas horas.

Para eso se ha dispuesto una red de apoyo con comunicación permanente con todos los territorios afectados, para entender las necesidades de las comunidades judiciales y coordinar oportunamente las acciones que se necesiten luego de los efectos provocados por el movimiento telúrico.

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“Continuamos trabajando de manera coordinada, solidaria y responsable, poniendo en el centro de sus decisiones la protección de la vida y la integridad de las personas y, al mismo tiempo, haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar el acceso y la administración de justicia en las zonas afectadas”, explicaron los integrantes del Comité.

La justicia también avanza en un detallado análisis de la infraestructura física de las sedes judiciales y las condiciones que se necesitan para seguir garantizando el servicio. “Estas valoraciones permitirán adoptar nuevas decisiones de acuerdo con la evolución de la situación”, informaron.

Sin embargo, los integrantes de la Comisión Interinstitucional hicieron un llamado a las servidoras y servidores judiciales, a sus familias y a los usuarios de la justicia para que mantengan la calma, atiendan las recomendaciones de las autoridades y consulten únicamente los canales oficiales para recibir información.

Más solidaridad por Colombia

En medio de esta tragedia que enluta a Colombia, el centro de servicios judiciales en Bogotá convocó a todos los servidores judiciales, funcionarios, empleados, colaboradores y despachos judiciales para que ayuden a las cientos de personas que hoy necesitan una ayuda.

En esa convocatoria invitaron a los funcionarios de la Rama a acercarse a los centros de acopio destinados por la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja, para llevar alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo personal y primeros auxilios, y alimento para mascotas.