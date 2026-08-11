Las cifras de los afectados por el terremoto siguen aumentando con el transcurso de las horas y diferentes entidades ya han anunciado que algunas actividades que se tenían planeadas para esta semana serán aplazadas en solidaridad con los afectados por la emergencia que hoy conmociona al país.

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Por su parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que la mítica Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas”, la cual estaba programada para este jueves 13 de agosto, será aplazada como muestra de respeto y acompañamiento a todas las personas afectadas por el sismo.

Desde la institución expresaron su solidaridad con las personas que están atravesando esta situación. Además, extendieron un llamado para que toda la ciudadanía se mantenga unida en estos momentos tan tensos para el país.

La decisión se tomó luego del sismo de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. El fuerte movimiento telúrico generó diferentes afectaciones en varias zonas del país y activó la respuesta de las autoridades y organismos encargados de la gestión del riesgo.

Asimismo, el IDRD anunció que los ciclopaseos que estaban programados para esta misma fecha también quedan suspendidos. De esta manera, las actividades que se tenían previstas para la jornada no se realizarán hasta que sea anunciada una nueva fecha.

Por ahora, la nueva fecha para realizar la Ciclovía Nocturna “Paseo bajo las Estrellas” no ha sido definida. El IDRD informó que esta será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales, por lo que los ciudadanos deberán estar atentos a la información que entregue la entidad.

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La tradicional jornada nocturna hace parte de las actividades recreativas y deportivas que se realizan en Bogotá y reúne a ciudadanos que recorren diferentes sectores de la capital durante la noche. Sin embargo, ante la emergencia que atraviesa el país, la entidad decidió aplazarla como una muestra de solidaridad con las comunidades que se han visto afectadas por el terremoto.

Finalmente, el IDRD agradeció la comprensión de los ciudadanos y reiteró su compromiso con el bienestar, la convivencia y el cuidado de las personas. La entidad también se unió al llamado de apoyo colectivo para acompañar a las familias y comunidades que actualmente enfrentan las consecuencias de la emergencia.