“Teníamos la misa a las 7 de la mañana, traté de ser muy breve en la eucaristía, por cosas de Dios, terminamos y comenzó a temblar”

Germán Andrés Clavijo, párroco de la Iglesia San Sebastián, ubicada en Roldanillo (Valle del Cauca), habló con SEMANA.

Lo hizo en medio del dolor porque su templo se vino al piso y, de hecho, no se descarta que tenga que ser demolida. “Las cosas están tal cual porque terminamos la misa y en ese momento comienza el temblor. Tuvimos misa de 7 de la mañana, el temblor tiene un reporte a las 7:36 más o menos. De hecho estaba el coro cantando, la gente estaba aquí en el templo, a lo que comienza el temblor, yo salgo a a evacuar a la gente, pero ya llega un momento en que también ya me toca, tengo que irme. Alcanzan a estar algunas personas, tuvimos allí algunos heridos que luego se atendieron. Pero sí, es el dolor de todo porque es lo material, ¿cierto? Pero es mi templo, es el lugar donde he sido bautizado y donde hace 3 años el obispo me dijo: ‘vas a ser párroco aquí’. Entonces es mi tierra, mi dolor, mi corazón y el sentir con toda la gente que en este momento también la está pasando difícil", aseguró.

Iglesia San Sebastián, ubicada en Roldanillo (Valle del Cauca), luego del terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Iglesia San Sebastián, ubicada en Roldanillo (Valle del Cauca), luego del terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El párroco de la Iglesia en Roldanillo dijo estar consciente de la posibilidad de que el templo se venga al piso. No obstante, dijo estar a la espera de estudios de rigor.

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“Este templo, con sus vitrales, tiene toda una historia cultural y patrimonial que va a ser muy difícil de reponer. Muchos dirán, ‘no te quejes por eso, eso es lo material’, pero lo sentimos y sentimos a los seres que han partido. Hoy tengo algunas exequias de algunas personas que ayer fallecieron. Definitivamente el templo está inhabilitado, no se hace, el templo queda cerrado hasta no sé cuándo. Mi iglesia está fracturada. Está muy fracturada. Todo esto que ven es parte de de vigas. Esto se venía desde una altura, no sé, póngale unos 10 metros, una caída de roca”, agregó.

Iglesia San Sebastián, ubicada en Roldanillo (Valle del Cauca), luego del terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Iglesia San Sebastián, ubicada en Roldanillo (Valle del Cauca), luego del terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

iglesia Roldanillo-Valle del Cauca Terremoto 11 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

iglesia Roldanillo-Valle del Cauca Terremoto 11 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

iglesia Roldanillo-Valle del Cauca Terremoto 11 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

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“Yo también tengo mi familia aquí, mi mamá. Fue una locura ayer. Yo Por eso digo, ya han pasado 24 horas y uno ya empieza como a tener un poco más de esta visión. Sin embargo, el hecho de que haya sido ayer, tan temprano, en las próximas días uno trataba de ingresar, pero da miedo. A veces me da un poco de susto.

“La gente estaba saliendo, entonces la gente al ir saliendo y estarse cubriendo este bombardeo, es un bombardeo de rocas por todo el pasillo. Estaba terminada La Santa Misa de las 7 de la mañana, tenemos la misa a las 7 de la mañana y traté de ser muy breve en la eucaristía, por cosas de Dios, justamente terminamos y comienza a temblar”, agregó el párroco de la iglesia, al señalar que nadie murió en su recinto por cuenta del terremoto.

“Este templo fue construido en el año 67. En la diócesis de Cartago este es el templo más grande de toda la diócesis”, agregó, al lamentar ver cómo quedó la iglesia.

Socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor sismo de este siglo en Colombia, que deja hasta este martes un saldo de 240 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificaciones devastadas.

Las principales ciudades del oeste de Colombia -Cali, Pereira, Manizales y Quibdó- muestran escenas de destrucción más de 24 horas después de la embestida del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes a las 07H34.

El sismo evoca la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó, una región pobre a la cual resulta difícil acceder debido al daño en las carreteras, según indicó la Cruz Roja Internacional.