Novedades sobre la reforma pensional y la Corte Constitucional

La reforma pensional de Gustavo Petro no se destrabará pronto en la Corte Constitucional. SEMANA confirmó que la presidenta y nueva ponente Paola Andrea Meneses radicará la ponencia definitiva en mes y medio y lo más probable es que esté encaminada en el mismo sentido de Jorge Enrique Ibáñez: negando la ley por errores de procedimiento durante su aprobación en el Congreso.

¿Quiénes son los nuevos 18 conjueces de la Corte Constitucional?

Tal y como están las cosas, lo más probable es que la reforma se vote en la sala plena en mayo próximo, cerca de la primera vuelta presidencial. Y confirmaría, entre otras cosas, que Colpensiones se adelantó a contratar, ocho días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, a 800 nuevas personas para ayudar a poner en marcha la iniciativa.