Novedades sobre la reforma pensional y la Corte Constitucional

Lo más probable es que la reforma se vote en la sala plena del Alto Tribunal en mayo próximo, cerca de la primera vuelta presidencia.

Redacción Confidenciales
28 de febrero de 2026, 1:19 a. m.
La Corte Constitucional votaría la reforma en mayo, en plena antesala de la primera vuelta presidencial.
La Corte Constitucional votaría la reforma en mayo, en plena antesala de la primera vuelta presidencial. Foto: cortesía corte

La reforma pensional de Gustavo Petro no se destrabará pronto en la Corte Constitucional. SEMANA confirmó que la presidenta y nueva ponente Paola Andrea Meneses radicará la ponencia definitiva en mes y medio y lo más probable es que esté encaminada en el mismo sentido de Jorge Enrique Ibáñez: negando la ley por errores de procedimiento durante su aprobación en el Congreso.

¿Quiénes son los nuevos 18 conjueces de la Corte Constitucional?

Tal y como están las cosas, lo más probable es que la reforma se vote en la sala plena en mayo próximo, cerca de la primera vuelta presidencial. Y confirmaría, entre otras cosas, que Colpensiones se adelantó a contratar, ocho días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, a 800 nuevas personas para ayudar a poner en marcha la iniciativa.

