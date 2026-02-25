Judicial

¿Quiénes son los nuevos 18 conjueces de la Corte Constitucional?

Su participación es clave para destrabar debates o reemplazar a magistrados que se declaren impedidos para participar en discusiones.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 9:34 p. m.
La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.
La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila. Foto: cortesía corte

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió este miércoles, 25 de febrero, a los 18 conjueces y conjuezas que participarán, cuando se presente la situación, en la deliberación y votación de las decisiones para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

El alto tribunal indicó en un comunicado que acude a esta designación de conjueces, cuando el número de los magistrados o magistradas que deban separarse del conocimiento de un expediente, por impedimento o recusación, afecta el quorum establecido para aprobar una decisión.

Como ocurrió recientemente en la votación de la ponencia de la reforma pensional.

Cuando se presenten estos casos, los conjueces tienen los mismos deberes que los magistrados y magistradas y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos.

Este es el listado completo

1. Carlos Alberto Atehortúa Ríos

2. Ruth Stella Correa Palacio

3. Juanita Durán Vélez

4. Juan Carlos Esguerra Portocarrero

5. Diana Fajardo Rivera

6. María Elizabeth García González

7. Ana Zenobia Giacomette Ferrer

8. Iván Darío Gómez Lee

9. Hernando Herrera Mercado

10. Esteban Hoyos Ceballos

11. Carlos Pablo Márquez Escobar

12. Álvaro Andrés Motta Navas

13. Roberto Jesús Núñez Escobar

14. Julio José Orozco Orcasitas

15. Gustavo Quintero Navas

16. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

17. Juan Camilo Restrepo Salazar

18. Fabian Salazar Cárdenas

