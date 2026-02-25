¿Quiénes son los nuevos 18 conjueces de la Corte Constitucional?

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió este miércoles, 25 de febrero, a los 18 conjueces y conjuezas que participarán, cuando se presente la situación, en la deliberación y votación de las decisiones para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
El alto tribunal indicó en un comunicado que acude a esta designación de conjueces, cuando el número de los magistrados o magistradas que deban separarse del conocimiento de un expediente, por impedimento o recusación, afecta el quorum establecido para aprobar una decisión.
Como ocurrió recientemente en la votación de la ponencia de la reforma pensional.
Cuando se presenten estos casos, los conjueces tienen los mismos deberes que los magistrados y magistradas y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos.
Este es el listado completo
1. Carlos Alberto Atehortúa Ríos
2. Ruth Stella Correa Palacio
3. Juanita Durán Vélez
4. Juan Carlos Esguerra Portocarrero
5. Diana Fajardo Rivera
6. María Elizabeth García González
7. Ana Zenobia Giacomette Ferrer
8. Iván Darío Gómez Lee
9. Hernando Herrera Mercado
10. Esteban Hoyos Ceballos
11. Carlos Pablo Márquez Escobar
12. Álvaro Andrés Motta Navas
13. Roberto Jesús Núñez Escobar
14. Julio José Orozco Orcasitas
15. Gustavo Quintero Navas
16. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
17. Juan Camilo Restrepo Salazar
18. Fabian Salazar Cárdenas