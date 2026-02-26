Política

Petro respondió a fuerte golpe que recibió en una de sus principales políticas: “Se olvidó el concepto de la participación popular”

La Corte Constitucional tomó una medida de fondo sobre varios artículos del Plan de Desarrollo del Gobierno.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 4:36 p. m.
El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje a la Corte Constitucional por tumbar dos artículos de su Plan de Desarrollo.
El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje a la Corte Constitucional por tumbar dos artículos de su Plan de Desarrollo. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Una de las iniciativas que anunció desde el primer año de su Gobierno el presidente Gustavo Petro fue la posibilidad de que se abriera la oportunidad para la contratación “popular”.

Iniciativa que quedó consagrada en dos artículos del plan de desarrollo de la administración Petro. Sin embargo, la Corte Constitucional tomó la decisión de tumbar esa medida.

Gustavo Petro dijo que los ahorradores de fondos privados de pensión deberían tener la posibilidad de retirar su dinero “de inmediato”

Frente a esa determinación del alto tribunal, que golpeó una de las columnas sociales de su Gobierno, el mandatario reaccionó con un fuerte mensaje que envió a la Corte Constitucional.

“¿Por qué no es arbitrario y es legal una iniciativa privada propuesta al gobierno de una gran empresa multinacional y es arbitraria una iniciativa de una organización popular al gobierno hecha para su propio territorio?”, expresó el jefe de Estado, por medio de su cuenta en X.

Además, manifestó: “Si una iniciativa para hacer un proyecto presentada al gobierno no es posible para una organización popular, entonces tampoco sería válido ese derecho de iniciativa para una empresa privada”.

“Si una organización popular no puede ser contratada por el Estado, por ejemplo, una asociación de padres y madres de familia para elaborar la comida caliente de sus hijos en un colegio, ¿por qué sí se pueden contratar entonces empresas que terminan al lado de políticos robándose la alimentación de los niños?”, recalcó Petro.

Y concluyó: “Me parece que en la Corte Constitucional se olvidó el concepto de la participación popular y comunitaria, que es pilar de la Constitución de 1991”.

Sin embargo, ese no es el único conflicto que ha tenido el presidente con la Corte Constitucional. También ha estado intentando que este tribunal acepte la reforma pensional que su Gobierno presentó en el Congreso de la República.

“No a la violencia, no al señalamiento, no a la estigmatización”: procurador Gregorio Eljach durante instalación de la jornada Paz Electoral

Finalmente, en un reciente mensaje, el presidente pidió a la Corte Constitucional que le dé el visto bueno a ese proyecto. “Le solicito a la Corte Constitucional la aprobación definitiva de la reforma pensional que trae un sistema que impide la quiebra de los fondos. Invito a Asofondos a una reunión conmigo con el fin de aclarar si los fondos pueden sostener la capacidad de traslado de los ahorros que le pertenecen exclusivamente a los ahorradores. Una de las funciones constitucionales del presidente es vigilar y controlar el sistema financiero, y el buen cuidado del ahorro del público”.

