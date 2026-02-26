“No a la violencia, no al señalamiento, no a la estigmatización”: procurador Gregorio Eljach durante instalación de la jornada Paz Electoral

El procurador general, Gregorio Eljach, encabezó la instalación de la jornada ‘Colombia se viste de paz electoral’ en la Registraduría Nacional en la ciudad de Bogotá.

“Queremos defender la democracia, que los colombianos nos apropiemos de nuestro proceso electoral (…) A partir de este momento, con el permiso del Registrador Nacional, la plaza principal de la Registraduría se llamará plaza Paz Electoral”, dijo inicialmente.

Colombia se viste de ‘Paz Electoral’ en jornada nacional para proteger el proceso democrático

Desde la plazoleta de la Registraduría, el procurador general convocó al país a vestirse de Paz Electoral desde el próximo 8 de marzo, día en que serán las elecciones legislativas.

“Que las elecciones que vamos a defender sean libres, transparentes, seguras y oportunas; que votemos a conciencia y se respeten los resultados”, mencionó.

El procurador dio su mensaje desde la plazoleta de la Registraduría. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @PGN_COL

Y agregó: “Eso es lo que define la legitimidad del pronunciamiento del pueblo colombiano”.

El jefe del Ministerio Público hizo un llamado enfático: “No a la violencia, no al señalamiento, no a la estigmatización, no a declarar enemigo al que piensa distinto”.

Invitó a actuar “con el positivo, en la concordia y la serenidad” que exige decidir el rumbo del país en las urnas.

Finalmente, destacó el alcance nacional de la estrategia ‘Paz Electoral’: “Dos palabras que vienen haciendo magia y que hoy se expanden por todo el territorio”.

Subrayó que llegará “hasta el último rincón” donde haya un colombiano dispuesto a votar por el futuro del Congreso y la Presidencia de la República.

En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el procurador Gregorio Eljach realizó la instalación de la jornada Colombia se viste de Paz Electoral. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Esta acción tiene como propósito proteger el voto y contribuir a la defensa de la legitimidad institucional. Según lo previsto, la estrategia busca resguardar el derecho de cada ciudadano a participar en el proceso electoral y ejercer su elección en condiciones de libertad.

La iniciativa contempla no solo labores de vigilancia institucional, sino también una apuesta por la pedagogía ciudadana como mecanismo para prevenir posibles coacciones y asegurar que la voluntad popular se exprese sin interferencias.

“La meta es que ningún colombiano se quede sin acceso a información de primera mano sobre la protección de la democracia a través de la ‘Paz Electoral’”, detalló la Procuraduría General de la Nación.