Procurador Gregorio Eljach cuestionó la “competencia” del presidente Petro para descalificar resultados de la primera vuelta

El procurador general, Gregorio Eljach, llegó en la mañana de este lunes 1 de junio hasta la Comisión Escrutadora en Corferias, en Bogotá, para cuestionar la “competencia” del presidente Gustavo Petro frente a los primeros resultados del preconteo hecho por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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El jefe del Ministerio Público puso de presente la importancia de respetar los resultados oficiales.

“En cuanto a algunas manifestaciones que circulan en redes, no hay ningún documento oficial”, explicó el Procurador General.

Por esto, recordó que solamente la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueden concluir la existencia de alguna falla en el conteo de votos.

El procurador Gregorio Eljach cuestionó que Gustavo Petro descalificara el preconteo. “La única autoridad competente es la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral”, afirmó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RlAsKiI3hY — Revista Semana (@RevistaSemana) June 1, 2026

“Tengo que decir que en Colombia, la autoridad única que tiene la competencia constitucional y legal para determinar la validez o no de algunas elecciones es la Registraduría y el CNE; nadie más tiene aquí competencia para invalidar o desconocer resultados electorales”, detalló.

Cualquier queja o reclamo se debe realizar —enfatizó el procurador general— utilizando los canales institucionales y adelantando los trámites establecidos.

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“Para eso hay unos mecanismos administrativos en lo electoral, judiciales ante la Rama Judicial para determinar cualquier inconformidad o falencia”, detalló.

Desde el Pabellón 6 de Corferias, donde realiza una visita a la comisión escrutadora, el jefe del Ministerio Público señaló que hasta el momento no se ha podido comprobar ninguna irregularidad en la jornada del 31 de mayo.

“Ha sido un proceso transparente”, enfatizó.

Quejas del presidente Petro

En la noche del pasado domingo 31 de mayo, después de que se conocieran varios boletines de la Registraduría sobre las mesas informadas, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó y desconoció los resultados.

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“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son de norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, señaló el jefe de Estado.

“Porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, añadió el jefe de Estado.

Rueda de prensa candidato a la presidencia, Iván Cepeda Foto: Alejandro Acosta

A renglón seguido, recalcó: “Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

Esta posición fue compartida, en un primer momento, por el candidato Iván Cepeda, quien quedó en segundo lugar de las votaciones, y por su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.