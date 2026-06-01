Avioneta se accidentó cuando despegaba en aeropuerto del Meta: cuatro personas muertas

Este lunes, 1 de junio, se conoció el accidente de una avioneta en el departamento del Meta, cuando esta intentaba despegar desde el Aeropuerto Vanguardia. Murieron los cuatro ocupantes y las autoridades se encuentran al frente de estas investigaciones.

“Informamos a la opinión pública sobre un accidente aéreo ocurrido en el día de hoy. Se ha confirmado el siniestro de una aeronave tipo Cessna 206, con matrícula HK 2521, que cubría la ruta Villavicencio – La Macarena”, detallaron desde la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes.

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