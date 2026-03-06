NACIÓN

El procurador Gregorio Eljach, sobre las elecciones del domingo: “Tenemos la sensación de que todo va a salir bien”

Los colombianos se alistan para salir a las urnas el domingo 8 de marzo.

Redacción Nación
6 de marzo de 2026, 12:19 p. m.
El procurador Gregorio Eljach Pacheco.
El procurador Gregorio Eljach Pacheco. Foto: Procuraduría General de la Nación.

El próximo domingo 8 de marzo los colombianos elegirán en las urnas al nuevo Congreso de la República. En dichos comicios, también se podrán escoger a los candidatos presidenciales que están postulados en las consultas interpartidistas.

Mientras llega ese día, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, afirmó este viernes 6 de marzo en el Congreso Nacional de Contralores Regionales que se llevó a cabo en Armenia, que tiene la sensación de que en la jornada electoral de este 8 de marzo “todo va a salir bien”.

Procurador Gregorio Eljach afirma que no hay indicios de fraude electoral y llama a mantener la calma: “No hemos encontrado evidencia”

Además, tras los señalamientos que ha lanzado el presidente Gustavo Petro, sobre la supuesta posibilidad de que exista fraude electoral, el jefe del Ministerio Público advirtió que hasta el momento toda la estructura informática con los algoritmos y software de conteo y escrutinio ha cumplido con lo estipulado en la ley.

El procurador general Gregorio Eljach Pacheco.
El procurador general Gregorio Eljach Pacheco en el Congreso Nacional de Contralores Regionales. Foto: Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el procurador general, “no ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa y ni siquiera indelicadezas, que pongan en riesgo las elecciones”.

