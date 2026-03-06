El procurador Gregorio Eljach, sobre las elecciones del domingo: “Tenemos la sensación de que todo va a salir bien”

El próximo domingo 8 de marzo los colombianos elegirán en las urnas al nuevo Congreso de la República. En dichos comicios, también se podrán escoger a los candidatos presidenciales que están postulados en las consultas interpartidistas.

Mientras llega ese día, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, afirmó este viernes 6 de marzo en el Congreso Nacional de Contralores Regionales que se llevó a cabo en Armenia, que tiene la sensación de que en la jornada electoral de este 8 de marzo “todo va a salir bien”.

Procurador Gregorio Eljach afirma que no hay indicios de fraude electoral y llama a mantener la calma: “No hemos encontrado evidencia”

Además, tras los señalamientos que ha lanzado el presidente Gustavo Petro, sobre la supuesta posibilidad de que exista fraude electoral, el jefe del Ministerio Público advirtió que hasta el momento toda la estructura informática con los algoritmos y software de conteo y escrutinio ha cumplido con lo estipulado en la ley.

El procurador general Gregorio Eljach Pacheco en el Congreso Nacional de Contralores Regionales. Foto: Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el procurador general, “no ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa y ni siquiera indelicadezas, que pongan en riesgo las elecciones”.

En tal sentido, Eljach destacó que la Registraduría, la Contraloría y la Procuraduría están trabajando conjuntamente “con el propósito de que los colombianos puedan votar con tranquilidad y consciencia, que se respeten los resultados”.

Procurador general responde a la narrativa que busca poner en duda el papel de la Registraduría en las elecciones

Y agregó: “Estamos unidos ante Colombia para garantizarle a los colombianos un modelo de ejercicio de la función pública para defender las instituciones, queremos que Colombia acuda con tranquilidad al evento eleccionario del 8 de marzo. No hay indicios, no hay pruebas de que algo malo se esté fraguando, hasta el momento se ha cumplido con todo lo que se ha exigido, hemos estado atentos a la vigilancia de que la parte electrónica esté en regla y no se tuerza la voluntad popular”.

Por último, el jefe del Ministerio Público invitó a los encargados del control fiscal en todo el país a que se sumen sumarse a la Paz Electoral.