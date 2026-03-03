Elecciones 2026

Procurador general responde a la narrativa que busca poner en duda el papel de la Registraduría en las elecciones

El jefe del Ministerio Público advirtió que las instituciones se deben respetar.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 12:39 p. m.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, responde a los cuestionamientos en contra de la Registraduría.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, responde a los cuestionamientos en contra de la Registraduría. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El procurador general, Gregorio Eljach, volvió a llamar la atención sobre las acciones conjuntas que se han adelantado con otros órganos de control y entidades para blindar los procesos electorales que iniciarán el próximo domingo 8 de marzo.

En su intervención en el evento ‘Garantías Electorales’ convocado por la Contraloría General, el jefe del Ministerio Público manifestó que en los últimos meses se han puesto en marcha varios proyectos con el fin de que se cumpla el principio constitucional del voto libre en Colombia.

“No puede hablarse de democracia si no se habla del voto y de las elecciones, que es la ritualidad del voto, pero no puede ser un voto de cualquier manera; tiene que ser —ya lo han anotado aquí con precisión— libre, transparente y con seguridad, seguridad para el elector, para los jurados, para los testigos electorales, para todo el recurso humano de las entidades que participan del control y vigilancia, incluida la Registraduría, por supuesto”, señaló el procurador general.

Estas acciones se han adelantado gracias a la fusión de las funciones constitucionales y legales que tiene cada entidad para proteger las elecciones legislativas y de Presidencia de la República.

Por esto, el procurador general llamó nuevamente la atención ante la ausencia de los representantes del Gobierno en estos eventos en los que se responden las dudas de la ciudadanía y se explican las acciones para blindar los comicios.

Mientras hacía el saludo protocolario de cada uno de los asistentes al evento citado en la Universidad Javeriana, en Bogotá, el procurador general cuestionó la falta de presencia de un delegado del Ejecutivo.

Petro vuelve a arremeter contra el registrador por el código fuente del ‘software’ de las elecciones y llama al pueblo a movilizarse

“Saludo a los presentes, especialmente la rama Judicial, los organismos que agrupan las entidades territoriales, los organismos de control, los organismos autónomos, y ojalá hubiera alguien de la única rama que no viene a estas cosas, que se llaman la rama Ejecutiva. Y comienzo por ahí. Las elecciones y el acto de votar son la existencia verdadera de la democracia moderna”, expresó Eljach.

Frente al tema central del evento, el procurador general manifestó que existen varios factores que se deben tener en cuenta para las elecciones.

Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones. Hernán Penagos responde
Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones. Hernán Penagos responde Foto: SEMANA / Presidencia

Recordó que hace pocos meses tomó fuerza una narrativa sobre que las elecciones no se iban a realizar por diferentes factores, entre estas decisiones administrativas y de orden público. Poco después, se manifestó que se iban a extender los períodos de los dirigentes políticos.

“Había una especie de zozobra, de incertidumbre, que de pronto no iba a haber elecciones, o que iban a cambiar la fecha, o que iban a aumentar el periodo de algún mandatario, o que una asamblea constituyente pretendía traer de nuevo la reelección inmediata, y muchas cosas que dieron lugar a que nos uniéramos quienes estamos del lado de la defensa de las instituciones, que somos los organismos de control con autonomía e independencia, la rama Judicial especialmente, que con valentía se paró a defender la institucionalidad”, manifestó.

Este tipo de eventos, enfatizó, ha llevado a disminuir “zozobra, incertidumbre, pesimismo en los colombianos en general, y entonces empezamos a examinar qué es lo que debe garantizar que haya un tránsito, porque eso es de la democracia, el voto secreto personal periódico cada cuatro años en Colombia, y le agregamos oportunidad, conciencia, para que la gente no la compren con una plata, o con una dádiva, o con una amenaza, y lo más importante, que se respeten los resultados que arrojen las urnas”.

En medio de las acusaciones y señalamientos, el procurador general aseguró que Registraduría Nacional “tiene el mejor prestigio y el mejor desempeño” para que las elecciones se realicen de forma transparente.

“Eso es lo que hay que respetar, y respetarlo no es esperar hasta que llegue el día del preconteo, del día del escrutinio, respetar es no descalificarla, respetar es no cuestionarla, respetar es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba, y después cuando se le reclama, se dice no es que son meras opiniones, pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también los vamos a hacer respetar”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que salgan a votar y denuncien cualquier tipo de irregularidad en el desarrollo de los comicios.

“Por eso hay que hacer respetar los resultados que digan las urnas, y eso se respeta yendo a votar, se garantiza yendo a votar, vigilando con los testigos electorales, con la organización electoral completa, con los organismos de control y especialmente con la fe puesta en que Colombia va a regresar a la tranquilidad y a unos mandos en todas las ramas del poder que van a estar enderezados al fortalecimiento y al crecimiento institucional de Colombia y no a intentar apagarlos, opacarlos, erosionarlos o seguirlo descalificando”, dijo el Procurador.

